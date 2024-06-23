Vergi paketine tepki: Konut Kiralarına yeni vergi yükü

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni vergi paketinde yer alan konut kiralarından yüzde 20 stopaj alınması önerisiyle ilgili açıklamada bulundu.

Zorlu "Bu şekilde kira fiyatları daha da artacaktır. Zira ev sahipleri aldıkları kiranın yüzde 20'sini her ay vergi olarak ödeyecek ise bunun kiracılara ek kira zammı olarak yansıması kaçınılmazdır" dedi.

Zorlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni vergi paketi hazırlığıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'SORUNU BAŞKA SORUN ÇIKARARAK ÇÖZEMEZSİNİZ'

Zorlu, paylaşımına kiralarda yüzde 25 sınırı uygulamasının 1 Temmuz'da sona erecek olması nedeniyle daha önce verdiği araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildiği görüşmede yaptığı konuşmayı da ekleyerek şunları kaydetti:

"Sayın Şimşek, konut kiralarından yüzde 20 stopaj almayı planladığınız iddia edilmektedir. Fakat sanırım görmek istemediğiniz şu ki, bu şekilde kira fiyatları daha da artacaktır. Zira ev sahipleri aldıkları kiranın yüzde 20'sini her ay vergi olarak ödeyecek ise bunun kiracılara ek kira zammı olarak yansıması kaçınılmazdır. İşte bunun için TBMM'de araştırma önergesi vermiş ve çözüm için farklı seçenekleri hep birlikte konuşalım istemiştim. Sorunu bir başka sorun çıkararak çözemezsiniz!"