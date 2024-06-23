Kayınpederini bıçaklayarak öldürüp, eşi ve 3 yakınını yaraladı

Olay, dün gece yarısı sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Astsubay Şerafettin Şengören Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi.

Bir gün önce C.B.'nin eşi E.B.'nin ailesi, aile içi şiddet ile ilgili Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek C.B. hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine C.B., E.B. ile ailesinin yaşadığı eve gitti.

Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. C.B. yanındaki bıçakla kayınpederi O.D.'yi sağ koltuk altından, araya giren eşi E.B.'yi kasık ve kol bölgesinden, eşinin dedesi T.A.'yı sol kolundan, eşinin anneannesi D.A.'yı karın bölgesinden, eşinin teyzesi G.Ç.'yi yüz, sırt, kulak ve boyun bölgesinden bıçakladı. C.B., yanındaki arkadaşı O.S. (25) ile olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan O.D., müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların çeşitli hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ 1,5 SAAT SONRA YAKALANDI

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, C.B. ile arkadaşı O.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu 2 şüpheli, saat 01.30 sıralarında suç aleti bıçakla yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.