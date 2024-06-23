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Kendini jandarma olarak tanıtan telefon dolandırıcısına 420 bin TL kaptırdı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Ali Boy (57) telefonla kendisini arayan ve jandarma olarak tanıtan kişi tarafından 420 bin TL dolandırıldı. Şüphelinin yakalanmasını isteyen Ali Boy, "30 yıllık birikimim bir saatte yok oldu" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 18:16, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 18:17
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Kendini jandarma olarak tanıtan telefon dolandırıcısına 420 bin TL kaptırdı

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ve hurdacılık yapan Ali Boy'un, 20 Haziran günü evinden çıkarken telefonu çaldı. Jandarmadan aradığını söyleyen kişi, Ali Boy'a 2 banka hesabındaki paranın, çökertmek istedikleri dolandırıcılık şebekesi tarafından boşaltılmak istendiğini söyledi. Telefondaki kişi, telaşlanan Ali Boy'a banka hesabındaki parayı geçici olarak verdikleri hesaba yatırmasını ve operasyon sonunda iade edeceklerini belirtti. Boy, telefondaki kişinin yönlendirmesiyle hesabındaki parayı ve ardından kızı İpek Boy'a bozdurduğu evdeki ziynet eşyalarının tutarı olan toplam 420 bin TL'yi istenilen banka hesabına gönderdi.

Şüpheli, bu süre içerisinde telefonu kapatmamasını istediği Ali Boy ile görüşmesini parayı göndermesinin ardından sonlandırdı. Bu sırada babasına ulaşamayan İpek Boy, polise giderek durumu anlattı. Polisler, Ali Boy'u emniyete çağırdı. Boy'un ifadesine başvuran polis, ona dolandırıldığını söyledi.

Şok olan Ali Boy'un şikayeti üzerine polis, şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Jandarma sandığı dolandırıcıya 30 yıllık birikimi olan 420 bin TL'sini kaptıran Ali Boy, bir an önce şüphelilerin yakalanmasını isteyerek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Telefonum çaldı ve arayan kişi jandarmadan aradığını söyledi. 2 banka hesabımın operasyon düzenleyecekleri dolandırıcılar tarafından boşaltılacağını söyledi. Benden de hem bankadaki param, hem de altınları bozdurarak operasyonda kullanılmaz üzere verecekleri hesaba göndermemi söylediler. Paniğe kapıldım ve bankadaki parayı yolladım, sonra kızımı da kendileri telekonferans görüşme yöntemiyle görüştürerek ondan da altınları bozdurup verilen hesaba gönderilmesini sağladım. Yaklaşık 1 saat boyunca telefonu hiç kapatmadı ve kapatmamam gerektiğini söylediler. Bu sırada kızım şüphelenip, emniyete gidip durumu anlatmış. Zaten parayı gönderdikten sonra telefonu kapattılar. Emniyete gidince polisler dolandırılmış olduğumu söylediler, beni arayan numaraya da ulaşılamıyordu. Allah'tan tek isteğim paramızı geri almak ve dolandırıcıların adalet önünde cezalandırılmalarıdır. İnsanlar bunlara inanmasın. Ben dolandırıldım, başkaları dikkatli olsun ve dolandırılmasın. 30 yıllık birikimimiz bir saat içerisinde yok olup gitti."

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