Düğünde silahla havaya ateş edilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
Niğde'de düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 8 kişi yaralandı. Olayın ardından şüpheli D.B.Ö. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 18:49, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 18:55
NİĞDE (AA) - Niğde'de düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu 8 kişi yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altunhisar ilçesi Çömlekçi köyündeki bir düğünde, pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu tüfekten dağılan saçmalardan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından şüpheli D.B.Ö. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.