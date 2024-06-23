Lüks otomobiliyle gelip, cami tuvaletinden sabunluk çaldı

Olay, Suluova ilçesi Şeker Mahallesi'nde bulunan TOKİ Camii'nde meydana geldi.

Lüks otomobiliyle mahalleye gelen kişi, caminin tuvaletini girdi. Tuvalette ellerini yıkayan kişi, daha sonra da duvarda asılı olan sıvı sabunluğu beline sokup elbisesiyle kapattı.

Ardından da dışarı çıkan şüpheli otomobiliyle bölgeden uzaklaştı. Cami ve çevresinin 24 saat kamerayla izlendiğinin belirtildiği levhayı da fark etmeyen şüphelinin o anlarını güvenlik kamerası kaydetti.

Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.