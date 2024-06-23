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Bakan Göktaş'tan 'Teoman' paylaşımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, mirasıyla ilgili açıklaması nedeniyle Teoman'a teşekkür etti. "Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın, mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklarımıza bağışlayacağını ifade etmesinden büyük bir mutluluk duydum. Örnek oluşturacağını umduğumuz bu kıymetli karar nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 20:32, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 20:34
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Bakan Göktaş'tan 'Teoman' paylaşımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "mirasının bir bölümünü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayacağını" ifade eden şarkıcı Teoman'a teşekkür etti.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sanat dünyamızın değerli ismi Teoman'ın, mirasının bir bölümünü devletimizin himayesi altında bulunan çocuklarımıza bağışlayacağını ifade etmesinden büyük bir mutluluk duydum. Hepimize emanet olan, ikbalimiz, istikbalimiz, en kıymetlilerimiz yavrularımıza daha iyi bir gelecek sunmak adına atılan her türlü adım büyük bir takdiri hak ediyor. Örnek oluşturacağını umduğumuz bu kıymetli karar nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum."

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