Çankırı'da 557 yıllık yağmur duası geleneği sürdürüldü

Beldede yağmur duası etkinlikleri kapsamında, sabah namazının ardından hatim duası yapıldı.

Kabir ziyaretinin ardından Çimencik mevkisinde öğle namazı kılındı, yağmur için dua edildi, yemek ikramında bulunuldu.

Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, yağmur duası geleneğini aynı inançla bundan sonra da sürdüreceklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kalfat Vakfı Başkanı Bilal Demiryürek de yağmur duası etkinliklerinin yüzyıllardır sürdüğünü anlatarak, "Bu yıl 557'ncisini kutladığımız yağmur duası için atalarımız, 'Kırkpınar güreşleriyle eş değer.' derdi. O nedenle bu geleneği şimdi gençlere devrediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç, Orta Kaymakamı Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Karaca, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.