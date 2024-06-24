Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları Nasıl Olacak?

Haziran 2024 öğretmenlerin mesleki çalışmaları ile ilgili açıklama daha önce yapılmıştı.

Açıklama ekinde program ve formlar yayımlanmıştı. Tıklayınız.

Buna göre 24-25 Haziran 2024 tarihlerinde tüm öğretmenler kendi okullarında (başka ilde yapacaklar kendileri için belirlenen okullarda) olacaklar ve öğretim programı ortak metin çalışması yaparak okul olarak sadece bir adet ortak Ek-1 forumu dolduracaklar.

26-27 Haziran 2024 tarihlerinde ise il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından programı değişen dersler için zümre bazında yapacakları planlamaya göre aynı zümre öğretmenleri aynı okulda toplanacaklardır. Bu planlama eğitim bölgesi bazlı da yapılabilecek olup ilçe milli eğitim müdürlükleri gerekli duyuruyu yapacaklardır. 26-27 Haziran 2024 tarihlerinde toplanan zümreler Ek-2 çalışması yaparak zümre bazında tek form dolduracaklardır.

Okul Öncesi ve sınıf öğretmenleri grup olarak okul bazlı olarak da kalabalık olduklarından 5 günde de kendi okullarında olacakları şekilde planlama yapılabilecektir.

Öğretim programı değişmeyen zümreler ise mesleki çalışmalarını okullarında genel müdürlüklerce belirlenen programlar doğrultusunda yapacaklardır.

Çalışma saatleri genel olarak 09:00-13:00 arasında yapılacaktır

Maksut BALMUK

Öğretmen