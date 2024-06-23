Milli Takım'da Çekya maçı öncesi Arda Güler krizi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına başladı.

Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi. Portekiz karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular sahaya çıktı.

Tedavisi süren İrfan Can Kahveci idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. İrfan, daha sonra bireysel olarak çalışmayı sürdürdü. Arda Güler ise takımdan ayrı çalıştı. Dizindeki ağrı nedeniyle Portekiz karşılaşmasında forma giyemeyen kaleci Mert Günok, tedavisi sürdüğü için antrenmanda yer alamadı.

MONTELLA İLE ARDA GÜLER ARASINDA DİKKAT ÇEKEN OLAY

Antrenman öncesi Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Arda Güler arasında ilginç bir olay yaşandı. Arda Güler, antrenman yeleğini alıp, çalışmalara katılmaya hazırlanırken, Montella genç futbolcunun elinden yeleği aldı ve Yusuf Yazıcı'ya verdi.

Bir süre ne yapacağını bilemeyen Arda Güler, önce Selçuk Şahin'e gitti. Selçuk Şahin'den bir açıklama alamayan Arda Güler, daha sonra yanına yaklaşan yardımcı antrenöre ne yapması gerektiğini sordu. Bunun üzerine Arda Güler'e, takımdan ayrı çalışacağı belirtildi. Bunun üzerine Arda Güler, antrenmanın geri kalanını tek başına çalışarak geçirdi.

Arda Güler'in yaşanan bu olay sonrası moralinin bozuk olduğu gözlendi.

TFF'den Arda Güler hakkında açıklama

A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella'nın, Çekya maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanda Arda Güler'in elinden yeleğini alıp başka bir oyuncuya vermesi tepki çekmişti.

Görüntülere dair Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) açıklama geldi.

"Bireysel çalışma yapması konusunda fikir birliğine varılmıştır"

Açıklamada şöyle denildi:

"A Milli Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur.

Antrenman öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır.

İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir.

Kalbi Türk Milli Takımı için atan sağ duyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."