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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa şampiyonu oldu

Sırbistan'da devam eden Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte altın madalya kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Haziran 2024 23:43, Son Güncelleme : 23 Haziran 2024 23:44
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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Kuzey, 1500 metre serbest stil finalinde yer aldı.

Finali 14.55.64'lük derecesiyle birinci sırada bitiren Fenerbahçeli milli yüzücü, Avrupa şampiyonu oldu.

Bakan Bak'tan Avrupa şampiyonu milli yüzücü Kuzey Tunçelli'ye tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı mesajda, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da altın madalya kazanan milli sporcuyu kutlayarak, "1500 metre serbest finalinde 14.55.64'lük derecesi ile altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Kuzey Tunçelli'yi kutluyorum. Altın madalya elde edilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, milli yüzücü Hüseyin Emre Sakçı ile Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında,"Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran milli sporcularımız Emre Sakcı ve Kuzey Tunçelli'yi yürekten tebrik ediyorum. Sizinle gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

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