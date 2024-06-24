Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin 5-10 derece üstüne çıkacak

Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyrediyor.

Özellikle Ege, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak.

Bazı bölgelerde yaz yağmurları görülecek

Yurdun büyük kesiminde yağış beklenmiyor. Bazı bölgelerde kısa süreli yaz yağmurları görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Pazartesi günü Osmaniye, Kars, Hakkari, Ağrı, Van ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağışlar görülecek. Salı günü ise Adana, Rize, Ağrı, Van, Hakkari, Trabzon ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekliyoruz" dedi.

3 büyük ilde yağış yok

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmediğini aktaran Tekin şunları paylaştı:

"Başkentte hava sıcaklığı pazartesi, salı 37, çarşamba günü ise 34 derece ölçülecek. İstanbul'a baktığımızda 30 ila 32 derece arasında seyredecek. İzmir ise önümüzdeki üç gün boyunca 35 ila 37 derece arasında olacak."