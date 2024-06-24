Yüksek vergiler Türkiye araç parkını hurdaya döndürdü

Dünya Gazetesi'nden Volkan Demirkuşak'ın haberine göre Türkiye Araç Parkının 4'te biri 21 yaş veya üzerinde. Bu da trafikte, güvenlik sistemleri olmayan ADAS sistemi nedir bilmeyen otomobillerle yollarda gezildiğini ortaya koyuyor. Yüksek vergiler ile otomobillerini yenileyemeyen vatandaşlar mecburen ellerindeki eski otomobillerini kullanılıyor. Yazdığım gibi ulaşım bir ihtiyaçtır lüks değil.

Binek araç parkının %15'i Renault, %10'u Fiat ve%10'u da Volkswagen markalarından oluşuyor. Hafif ticari araç tarafındaysa parkın %31'i Ford, %28'i Fiat ve %7'si de Renault modelleri olarak öne çıkıyor. Rapor, araç parkının ortalama yaşını da ortaya koydu. Buna göre parkın % 24'ü 21 yaş ve üzeri, %22'si 0-5 yaş, % 22'si 6-10 yaş, %19'u 11-15 yaş ve % 13'ü de 16-20 yaş aracı araçlardan oluşuyor. 2020 yılında binek araçların ortalama yaşı 13,2, hafif ticari araçların ise 12,3 olarak kayda geçerken ağır ticariler dahil ortalama yaş 13 olarak belirlenmiş. 2023 sonu itibarıyla ise bu ortalamalar binek araçta 14,1, hafif ticari araçta 13,6 ve ağır ticari dahil toplam araç parkında ise 14'e yükselmiş durumda.

En çok araç Marmara'da

Yine rapora göre binek araçlar yılda ortalama 18.655 km yol katediyor. Türkiye araç parkının 2023 sonuna göre %31,7'si Marmara Bölgesi'nde yer alıyor. Diğer bölgeler ise sırasıyla şöyle: İç Anadolu % 18,4, Ege %17,1, Akdeniz % 15,7, Karadeniz % 8,8, Güneydoğu Anadolu %5,2 ve Doğu Anadolu %3,1. 2024 itibarıyla binek araç başına yapılan yıllık kilometre 18 bin 665 olarak dikkat çekerken hafif ticari araçlarda bu mesafe 13 bin 438 olarak belirlendi. Rapor ile OSS Derneği, Türkiye'de ilk kez satış sonrası yenileme pazarının büyüklüğünü ortaya koymuş oldu. Buna göre satış sonrası yenileme pazarının binek araç ve hafif ticari araç kapsamında 2023 yılı geliri, 6,466 milyar dolar olarak belirlendi.