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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 489 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 489 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 17:04, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 17:04
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 489 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 436 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 492 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 azalışla 2 milyon 489 bin lira oldu. Cuma günü, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 514 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 598 milyon 118 bin 143,90 lira, işlem miktarı ise 1.055,73 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 690 milyon 706 bin 572 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Zirve Değerli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.514.000,002.379,50
En Düşük2.436.000,002.300,80
En Yüksek2.492.000,002.366,00
Kapanış2.489.000,002.327,50
Ağırlıklı Ortalama2.473.536,932.332,66
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.598.118.143,90
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.055,73
Toplam İşlem Adedi63

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