Dolar 32,89 TL'ye yükseldi
Haftaya düşüşle başlayan dolar, günü 32,89 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 17:12, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 17:12
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|32,8320
|32,8330
|32,8940
|32,8950
|Avro
|35,1150
|35,1160
|35,3560
|35,3570
|Sterlin
|41,5190
|41,5390
|41,7630
|41,7740
|İsviçre frangı
|36,7310
|36,7470
|36,8660
|36,8740
|ANKARA
|ABD doları
|32,8020
|32,8820
|32,8640
|32,9440
|Avro
|35,0750
|35,1550
|35,3160
|35,3960
|Sterlin
|41,4590
|41,6690
|41,7030
|41,9130