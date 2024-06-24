Dolar 32,89 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 32,8320 32,8330 32,8940 32,8950 Avro 35,1150 35,1160 35,3560 35,3570 Sterlin 41,5190 41,5390 41,7630 41,7740 İsviçre frangı 36,7310 36,7470 36,8660 36,8740 ANKARA ABD doları 32,8020 32,8820 32,8640 32,9440 Avro 35,0750 35,1550 35,3160 35,3960 Sterlin 41,4590 41,6690 41,7030 41,9130