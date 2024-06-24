Güven endeksleri açıklandı
Güven endeksi, haziranda geçen aya oranla hizmet sektöründe yüzde 1,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 10:31, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 10:32
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.
Buna göre, güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,5 oranında azalarak 115,4 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,6 oranında azalarak 108,8 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 87,9 değerini aldı.