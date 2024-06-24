Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24-28 Haziran tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla video mesajla öğretmenlere ve okul yöneticilerine hitap etti.

Bakan Tekin, mesajında bir eğitim öğretim yılını daha tamamlamanın mutluluğu içinde olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz 36 haftayı yoğun bir çalışma temposuyla tamamladık. Hepinize emekleriniz için, içinizdeki öğretme ve öğrenme coşkusu için, evlatlarımızın dolayısıyla ülkemizin geleceğine doğru attığınız her adım için şahsım, öğrencilerim ve velilerim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Yüz yüze seminer dönemini en verimli biçimde geçirelim"

2022 ve 2023 yıllarında mesleki çalışmaların mücbir sebepler dolayısıyla uzaktan hizmet içi eğitim faaliyeti şeklinde yapıldığını, 2024 yılı Nisan dönemi mesleki çalışmalarının ise Ramazan Bayramı'na denk geldiği için yapılamadığını hatırlatan Bakan Tekin, haziran dönemi mesleki çalışmalarının ilgili yönetmeliklerin amir hükümleri ve Sayıştay'ın tavsiyesi doğrultusunda yüz yüze yapılacağını söyledi.

Kurban Bayramı sebebiyle mesleki çalışmaların öğretmenlerin görev yaptığı illerin dışında bulunma ihtimali göz önünde bulundurarak il ya da ilçede, kurum türüne uygun okullarda yapabilme imkanı sağlandığına işaret eden Bakan Tekin, yüz yüze seminer dönemimin en verimli şekilde geçmesi temennisinde bulundu.

"Bu mesleki çalışmaların temel konusu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"

Mesleki çalışmaların temel konusunun Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Kıymetli Öğretmenlerim, uygulanmak üzere hazırlıkları tamamlanan öğretim programlarının sadece son bir yıldaki etütlerle şekil almadığını hatırlatmak isterim. On yıl önce başladığımız ve yürüttüğümüz bir çalışmanın neticesi olarak ortaya çıktı. Bu noktaya ulaşırken hazırlık sürecinde ihtiyaç analizi çalışmaları, kapsamlı toplantılar, uzun soluklu istişareler ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden raporlamalar, değerlendirmeler yaptık. Bütün bu birikim, geçen yıl yaz aylarında bir veri olarak alındı ve bu veriler sistematik hale getirildi. Modelin beceriler çerçevesi oluşturulurken yaptığımız çok açık çağrıya icabet eden akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katılımıyla çalıştaylar düzenledik. Sonrasında da her bir ders için oluşturulan komisyonlar, yüzlerce toplantı yaparak müfredatın hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz yaz aylarından itibaren 1000'den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar düzenledik, 260 akademisyen 700'ün üzerinde de öğretmen bu toplantılara sürekli katıldı. Görüşlerine başvurulan akademisyenler ve öğretmenlerle 1000'in üzerinde eğitim paydaşı, ortak çalıştı. Bakanlık merkez teşkilatındaki bütün birimler de müfredat için yoğun bir çalışma yürüttü. İki haftalık askı sürecinin ardından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edildi ve son şekline ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.

Yeni müfredatın önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlayacağını ifade eden Bakan Tekin, "Yeni tanımlanmış becerilerle 2024-2025 eğitim öğretim yılına başlayacağız. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları ile ilgili öğretmenlerin, aklına takılan hususları formatörlerle istişare etmelerini istedi.

Bakan Tekin sözlerine şöyle devam etti: Tüm öğretmenlerimizin geliştirilen öğretim programlarının "ortak metin" bölümünü mercek altına almasını, programların felsefesini ve ortak hedeflerini içselleştirmesini istiyoruz. Bu süreçte kendi alanınıza özgü öğretim programları üzerinde de çalışmalar yaparak değişiklikleri özümsemenizi ve yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarınıza başlamanızı bekliyoruz İnşallah. Alanında program değişikliği olmayan öğretmenlerim ise, "ortak metin" bölümüne ilişkin değerlendirmelerini tamamladıktan sonra mesleki çalışmalarını illere gönderilen program doğrultusunda okul müdürlüklerince yapılacak planlamaya göre devam edecekler."

Mesleki çalışma ile öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan programları tanımasını ve kanaatlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na rapor şeklinde gönderilmesini hedeflediklerini aktaran Bakan Tekin, bunların yanı sıra Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin branş bazlı eğitimlerini vermek üzere her ilde yeteri sayıda formatör öğretmen yetiştirildiğini söyledi.

Bakan Tekin, eylül dönemi mesleki çalışmalarında 1, 5 ve 9. sınıf öğretmenlerinin tamamının 50-100 kişilik gruplar halinde yeni öğretim programları hakkında yüz yüze eğitim alacaklarını ifade ederek, bu eğitimler sayesinde bütün sorulara cevap verilecek biçimde programın kavranacağını vurguladı. Bakan Tekin, "Sizler bu mesleki çalışma döneminde meselenin mantığını çözmek üzere programın özüne odaklanırsanız, eylülde uygulama aşamasına hazır hale gelmeniz için biz planlamalarımızı tamamlamış olacağız. 2024-2025 eğitim öğretim yılına 1, 5 ve 9. sınıflarda sorumlulukları bulunan öğretmenlerimiz yeni müfredatlarının uygulanışını kavramış biçimde, eksiksiz girecekler. Bu konuda da müsterih olmanızı istiyorum." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdemli ve yetkin insan yetiştirmek üzere hazırlandığını ifade eden Bakan Tekin, meslektaşlarına seslenerek "İnsani var oluşumuzun evrensel doğasına uygun ve onu geliştiren bir felsefe üzerine kendisini konumlandırırken ait olduğumuz tarihin, geleneğin ve milli kültürümüzün temel karakteristiğini de bünyesinde taşıyor. Bu model hem evrensel nitelikli bilimsel ve pedagojik ilkeleri hem de kadim medeniyetimizin özünü oluşturan milli manevi değerleri ihtiva ederken şimdiye kadar olduğundan daha dinamik bir eğitim iklimini hedefliyor. "İyi insan" olmanın ve "kendini tanımanın" tüm koşullarını içerecek bir özgürleşme süreci olarak yapılandırdığımız bu model bir değer sistemi üzerinde; dijital becerilerin de vasıtasıyla öğrenmeyi öğrenmek, birlikte yaşamayı öğrenmek, yaparak yaşayarak öğrenmek ve benliğini farkına varmayı öğrenmek üzere şekillendi." ifadelerini kullandı.

Programın hedeflerinden birinin de öğretmenlerin dönüşüm sürecinin öncüleri ve iyiye doğru gelişimin temsilcisi olmasını sağlamak olduğunu söyleyen Bakan Tekin, bu kapsamda öğretmenlerin daimi bir gelişim içinde öğrencilerinin bakış açılarından haberdar olmalarını, zamanın ruhunu okuyarak çağın gelişmelerini ve alanlarındaki yenilikleri bilmelerini isteyerek bunun yeni öğretim programının amacına ulaşması için ön şartlardan biri olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin Yeni Maarif Modeli'nin uygulayıcısı olduğunu aktaran Bakan Tekin, "Sizlerin herkesten önce yeni öğretim programlarının felsefi altyapısına hakim olmanız, bizim için çok önemli. Programa ön yargılardan uzak durarak samimiyetle yaklaşmanızı, hepimizin aynı gemide olduğunu, öğrencilerimizin müreffeh geleceği için iş birliği ile çalışmakta olduğumuzu unutmadan, programı itinayla uygulamanızı bekliyorum." dedi.

"Meslektaşlarımızın maruz kaldığı şiddet sebebiyle sizler kadar bizler de teessür içindeyiz"

Öğretmenlere hitabında, eğitimdeki şiddet vakalarına da değinen Bakan Tekin, "Bu vesile ile söylemek isterim, bilhassa son dönemde meslektaşlarımızın maruz kaldığı şiddet sebebiyle sizler kadar bizler de teessür içindeyiz. Siz öğretmenlerimizin mesleki itibarlarının korunup yüceltilmesi, güvenliklerinin sağlanması için özel çalışmalar yürüttüğümüzü, bunun öncelikli meselemiz olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu konuda hem mevzuat değişiklikleri hem de eğitimlerle gerekli tedbirleri alıyoruz. Lütfen, yapılabilecek her şeyi yaptığımız konusunda müsterih olunuz. Bu şiddeti durdurmanın en etkili yolunun yetiştirmekte olduğumuz neslin; temel insani değerlerle, bize ait kadim değerlerle, bilimle, kültürel faaliyetlerle, sanatla, sporla varoluşsal kendilik bilincini oluşturarak şiddete giden saikleri ortadan kaldırmak olduğunu hiçbirimizin aklımızdan çıkarmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tıkandığını gördüğümüz her kanalı açmak için gerekli mevzuat değişikliklerini yaptık

Göreve başlamalarının üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatan Bakan Yusuf Tekin, bu süreçte binlerce öğretmenle yüz yüze görüşme fırsatı olduğunu aktararak özellikle "Öğretmenler Odası Buluşmaları" sayesinde en üstü örtülü probleme kadar birçok meseleyi kaynağından dinlediğini söyledi. Bir yılda yapılan çalışmalarda, araştırmalar kadar öğretmenlerle yapılan istişarelerin de tesiri olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Tıkandığını gördüğümüz her kanalı açmak için gerekli mevzuat değişikliklerini yaptık. Eğitim sisteminin en kıymetli paydaşları olan sizler bizim için gerçekten çok değerlisiniz. Bu mesleki çalışma döneminin sizler için en verimli şekilde geçmesini temenni ediyorum, hepinizi sevgiyle selamlıyorum." dedi.