Tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Sarımazı Mahallesi Ceyhan-Erzin kara yolunda, Recep I. (56) yönetimindeki 01 AFT 431 plakalı tır ile Osman Utan (35) idaresindeki 31 R 0827 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kamyonet sürücüsü Utan ile aynı araçtaki İzzet Kartal (38) ve Osman Çoban'ın (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 1'i kadın 2 kişi de ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin, kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.