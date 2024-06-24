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'Bayramda şeker yerine kardeşime böbreğimi verdim'

Antalya'da eşinden nakledilen böbrek 1,5 yıl sonra iflas eden 3 çocuk annesi Hatice Direk'e (28), bu kez ablası Ayşe Öztarı (35) bağışçı oldu. Kurban Bayramında nakledilen böbrekle yeni hayata başlayan Direk, "Benim için bayram hediyesi oldu" dedi. Ayşe Öztarı ise "Bayramda kardeşime şeker yerine böbreğimi verdim" diye konuştu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 11:18, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 11:29
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Hatice Direk'e, geçen yıl yaşadığı gebelik zehirlenmesinin ardından böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Bir süre diyalize bağlı hayatını sürdüren Direk için eşi Mehmet Direk (35) böbrek bağışında bulunacağını söyledi. Çift, nakil için Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu eşinden alınan böbreğin nakledildiği Hatice Direk, taburcu olduktan sonra memleketine döndü.

1,5 YIL SONRA YENİDEN BÖBREK RAHATSIZLIĞI YAŞADI

Eşinden nakledilen böbrekle 1,5 yıl sağlıklı yaşayan Hatice Direk, ağrılarının artması üzerine yeniden aynı hastaneye geldi. Yapılan tetkiklerde, nakledilen böbreğin çalışamaz duruma geldiği teşhis edildi. Yeniden nakil gerektiği söylenen Hatice Direk'in yardımına, bu kez ablası 4 çocuk annesi Ayşe Öztarı yetişti.

'BENİM İÇİN BAYRAM HEDİYESİ OLDU'

Hastane organ nakil koordinatörlüğünün onay vermesinin ardından ameliyata alınan Hatice Direk, ablasının bağışladığı böbrekle yeniden hayata bağlandı. Kurban Bayramı'nda ablasının böbreğini bağışladığını, farklı bir bayram yaşadığını anlatan Hatice Direk, "İlk naklimde eşim verici olmuştu. 1,5 yıl o böbrekle yaşadım. Böbreğim çalışmaz hale gelince ablam böbreğini vermek istedi. Çok mutlu oldum. Kurban Bayramında normal zamanlarda bir araya gelir bayramlaşırdık. Bu defa çok başka ve güzel bir bayram oldu. Hayat bağışlamış oldu, bayram hediyesi oldu benim için" dedi.

'KARDEŞİME ŞEKER YERİNE BÖBREK VERDİM'

Kardeşinin yeniden rahatsızlandığını duyunca çok üzüldüğünü anlatan Ayşe Öztarı, "Hemen böbreğimi vereceğimi söyledim. İlk başta istemedi. Sonrasında ikna ettim. Korkmadım, aklımda hiç soru işareti olmadı. Eşim de beni destekledi. Kurban Bayramı'nda buradaydık. Normalde bayramları bir araya gelir, birbirimize şeker, bayram harçlığı verir, öyle bayramlaşırdık. Bu defa kardeşime şeker yerine böbreğimi verdim. İnşallah sağlığına kavuşur" dedi.

'AMELİYAT GAYET İYİ GEÇTİ'

Operasyonu gerçekleştiren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Bölüm Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, daha önce gerçekleşen naklin ardından yeniden bir böbrek nakli durumuyla karşılaştıklarını belirtti. Vücudun böbreği reddettiğini düşündüklerini belirten Prof. Dr. Aliosmanoğlu, "Ameliyat gayet iyi geçti. Hastamızın değerleri iyi ve taburcu olacak. Bayram hediyesi oldu. Kız kardeşine de teşekkür ederiz. Çok büyük fedakarlık yaptı" diye konuştu.

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