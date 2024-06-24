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6 ilde DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı

Bayram tatili boyunca DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Bozdoğan-46' operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 11:46, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 11:54
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6 ilde DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu olmak üzere 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiği bilgisini verdi.

Bayram tatili boyunca gerçekleştirilen "Bozdoğan-46" operasyonlarında 31 şüpheli yakalandığını açıklayan Yerlikaya, "

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Kesintisiz 365 gün Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

" ifadelerini kullandı.

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