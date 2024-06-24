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Sabiha Gökçen'de yolcu ve uçuş rekoru

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, Kurban Bayramı tatilinde 7 bin uçak trafiği gerçekleşirken 1 milyon 253 bin yolcuya hizmet verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 12:10, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 11:59
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Sabiha Gökçen'de yolcu ve uçuş rekoru

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ve okulların yaz tatiline denk gelmesi dolayısıyla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) yolcu ve uçuş sayılarında rekor kırıldı.

Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın 9'uncu en yoğun havalimanı olan İSG, bayram tatili dönüşü yaşanan yoğunlukla birlikte günlük yolcu ve uçuş sayısında bugüne kadarki en yüksek rakamına ulaştı. Tatili kapsayan 14-23 Haziran tarihlerinde İSG'de 7 bin 18 uçak trafiği gerçekleşirken 1 milyon 253 bin 657 yolcuya hizmet verildi. 23 Haziran'da ise 132 bin 550 yolcu giriş ve çıkış yaparken, uçak iniş kalkış sayısı da 725 oldu.

Açıklamaya göre, beklenen yoğunluk öncesinde havalimanında yolcu sirkülasyonunu rahatlatmak adına yapılan tüm hazırlık ve önlemlerin hayata geçirilmesi misafirlere rahatlık sağlarken, operasyon, güvenlik ve temizlik için yapılan ilave planlamalar, ek personellerin görevlendirilmesi ve terminal içerisinde gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları da yolcuların işlem süreçlerini hızlandırdı.

Dış hat pasaport kontrol noktaları, güvenlik geçişleri ve e-pasaport banko alanlarındaki revizasyon çalışmaları uluslararası seyahat eden misafirler için yolculuğu daha kolay hale getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatiliyle birlikte turizm sezonunun en yoğun döneminin başlamış olduğunu belirtti.

Ersoy, beklenen yoğunluktan misafirlerin olumsuz etkilenmemesi amacıyla günler öncesinden iyileştirme hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayarak, İstanbul'a dönüşlerin pazar günü yoğunlaşmasıyla terminalde rekor hareketlilik gördüklerini ifade etti.

Tüm zamanların uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldığının altını çizen Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu başarıda emeği geçen, bayram öncesi ve tatil esnasında özveriyle beklenen yoğunluğu karşılayabilmek, misafirlerimize mükemmel seyahat deneyimi sunabilmek için çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ederim. İstanbul Sabiha Gökçen'i Avrupa ve dünya genelindeki havalimanları arasında çok daha yukarılara taşıyacak stratejik hamlelerimiz devam edecek."

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