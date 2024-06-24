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Nefes darlığı çeken çocuğun göğüs boşluğundan yarım kilogramlık kitle çıkarıldı

Nefes darlığı şikayeti bulunan ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat edilen 8 yaşındaki çocuğun göğüs boşluğundan yaklaşık yarım kilogramlık kitle çıkarıldı. Taş, robotik cerrahi yöntemle yapılan ameliyattan bir gün sonra taburcu edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 12:42, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 12:43
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Nefes darlığı çeken çocuğun göğüs boşluğundan yarım kilogramlık kitle çıkarıldı

Elazığ'ın Maden ilçesinde yaşayan Eslem Taş, nefes darlığı ve kalp çarpıntısı yaşaması üzerine yaklaşık 6 ay önce yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Yapılan muayene ve tetkiklerde çocuğun göğüs boşluğunda kitle olduğu tespit edildi. Aile, kızlarının ameliyatı için İzmir'e geldi.

Taş'ı muayene eden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü, kitlenin akciğere ve kalbe giden damarlara yakın olması nedeniyle robotik yöntemlerle kapalı ameliyat kararı verdi.

Taş'ın göğüs boşluğunu dolduran kitle, 3 saat süren ameliyatın ardından çıkarıldı. Taş, ameliyattan bir gün sonra taburcu edildi.

"Hastamız gayet iyi"

Ameliyatı gerçekleştiren Dökümcü, kitlenin hastanın sol göğüsün 3'te 2'lik kısmını kapladığını söyledi.

Robotik cerrahi yöntemi kullandıklarını kaydeden Dökümcü, şöyle konuştu:

"Yer itibarıyla kalpten çıkan ana damarın dallarında, beyne giden atardamarın ve kola giden atardamarların, sinirlerin üzerine yerleşmiş, nefes borusunu ve yemek borusunu iten bir kitleydi. Büyük olduğu için etrafındaki sağlam dokulara zarar vermeden çepeçevre onu çıkarmak oldukça kritikti ama robotik sistemin üstün görüş hakimiyeti sayesinde ve marifetli cihazlar sayesinde etraftaki normal ve hayati dokulara zarar vermeden hızlı bir şekilde işlemi başarılı olarak tamamladık hatta göğüs tüpü koymaya bile gerek kalmadan ve ertesi gün taburcu edecek şekilde ameliyatı gerçekleştirebildik."

Taş'ın kritik bir ameliyat geçirdiğini vurgulayan Dökümcü, "Kitle 8-9 santim çapında oldukça büyük ve sertti. Yarım kiloya yakın bir kitleydi. Hastamız gayet iyi" dedi.

Anne Esra Taş da kızını kaybetme korkusu yaşadığını belirterek, çocuğunun sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Eslem Taş da mutlu olduğunu, büyüyünce öğretmen ya da polis olmak istediğini ifade etti.

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