Emekliliğini İsteyen Memurun Yıllık İzin Kullanması Zorunlu mu?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 103'üncü maddesinin birinci fıkrasına göre; yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Bu düzenlemede, memurun yıllık izni, amirinin uygun bulacağı zamanlarda kullanılabilecektir.

Gerek 657 sayılı Kanunda gerek mülga 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nda gerekse 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda eski-yeni memurların herhangi bir nedenle emekli olmadan önce gerek cari yıl izninin gerekse bir önceki yıl izninin kullanılmasına/kullandırılmasına dair özel bir düzenleme mevcut değildir.

Ancak genel olarak kamu kurum ve kuruluşları memurların var olan izinlerini emeklilik öncesinde memurların talep etmesi halinde kullandırmaktadır.

Başka bir deyişle, cari mevzuatımızda cari ve bir önceki yıl izinleri kullanılmadan emekli olmayı kısıtlayıcı bir düzenleme bulunmamakta olup, emeklilik şartlarının sağlanması durumunda memurların talebine göre emeklilik işlemleri yapılmakta ve talep edilmesi halinde izinler kullanıldıktan sonra emeklilik işlemleri sonuçlandırılmaktadır.