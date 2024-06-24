Cezaevi yönetimine dilekçe verdiler: Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşa alındı

Silivri'de tutuklu bulunan eski bankacı Seçil Erzan ile sosyal medya fenomeni Dilan Polat, aynı koğuşa alındı.

1 YILI AŞKIN SÜREDİR TUTUKLU

İstanbul'da bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan, aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu 29 kişiyi, hayali özel fon yaratarak dolandırdığı iddiasıyla bir yılı aşkın bir süredir Silivri'de tutuklu bulunuyor.

CANDAN KARDEŞLERLE KALIYORDU

Erzan, sosyal medya fenomenleri Candan kardeşlerle aynı koğuşa konulmuştu.

Nihal Candan'ın tahliyesinin ardından Bahar Candan'la tartıştığı iddia edilen Seçil Erzan, tek kişilik koğuşa alınmıştı.

DİLAN POLAT 7 AYDIR TUTUKLU

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ise, kara para aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlamalarla 5 Kasım 2023'te tutuklandı.

Polat, yaklaşık 7 aydır Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunuyor.

DİLAN POLAT'IN RABİA ÇATAKLI KORKUSU

Tutukluluğu sürerken Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedaviye alınan Polat, annesini 116, anneannesini ise 6 parçaya ayıran Rabia Çataklı ile aynı koğuşa konulmuştu.

Çataklı ile aynı koğuşta kalması nedeniyle geceleri uyuyamadığını söyleyen Polat, cezaevi yönetimine dilekçe vererek kız kardeşi Sıla Doğu ile aynı koğuşa geçmişti.

DİLEKÇE VERDİLER

Seçil Erzan, Bahar Candan ile koğuşlarının ayrılmasıyla, Dilan Polat ise kız kardeşi Sıla Doğu'nun tahliyesiyle koğuşlarında yalnız kalmıştı.

Erzan ile Polat, cezaevi yönetimine dilekçe vererek aynı koğuşta kalmak istediklerini bildirdi.