Başarılı okul müdürünün ismine atama listesinde yer verilmedi

Malatya'da Kız Lisesi müdür yardımcısı olarak büyük özveriyle çalışan ve Kahramanmaraş depremleri sonrası müdürlüğe vekalet eden Mehmet Başbuğ yaptığı başarılı çalışmalarına rağmen proje okullarına yapılan son atamalarda listede yer almadı.

Baştuğ, yöneticilerin büyük kısmının Malatya'yı terk ettiği dönemde, müdür yardımcısı iken bütün sorumluluğu üstlenip müdürlüğe vekalet ederek, başarılı çalışmalarıyla dikkat çekmişti.

Halen vekaleten yürüttüğü müdürlük görevi sonrasında asaleten atanması beklenirken son proje okullarına görevlendirme listesinde kız lisesi müdürü Mehmet Başbuğun ismine yer verilmemesi Malatya kamuoyunda tepki çekti.