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Veda yemeğinde başsavcı, avukatın hayatını kurtardı

Bursa Orhangazi adliyesinde görevli İcra Müdürü ve yardımcısının tayini sebebiyle düzenlenen gecede soluk borusuna yemek kaçan avukat Güner Elçin'i, Başsavcı Enis Tekgül heimlich manevrası ile kurtardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 16:21, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 16:25
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Olay Orhangazi'de bir ızgara salonunda meydana geldi. Orhangazi Adliyesinde görevli İcra Başmüdürü Muhammed Fatih Kaya ve Müdür yardımcısı Taha Selman Bingöl'ün tayini sebebi ile veda yemeği organize edildi. Yemeğe, hakim, savcılar ve adliye personeli ile birlikte avukatlar da davet edildi.
Orhangazi'de uzun yıllardır avukatlık yapan Güner Elçin de davetliler arasında yer aldı.

Aniden fenalaştı

Yemek yediği sırada soluk borusu tıkanan 79 yaşındaki avukat Güner Elçin aniden fenalaştı. Yemektekiler müdahale etse de sonuç alamadı. Bu sırada Elçin'in yardımına Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül yetişti. Tekgül, heimlich manevrası uyguladığı avukat Elçin'in yeniden nefes almasını sağladı. Bursa Barosu avukatlarından olan Güner Elçin, ocak ayında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.R.Erinç Sağkan tarafından meslekteki 50. Yılı onuruna berat almıştı.

O anlar kameraya yansıdı

Başsavcı Tekgül'ün avukat Elçin'in hayatını kurtardığı o anlar gecenin düzenlendiği ızgara salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde avukat Güner Elçin'e yemek sırasında fenalaştığı görünürken, ilk müdahalelerin sonuç vermediği ve Başsavcı Tekgül'ünhızla yardıma geldiği kayıtlara yansıyor. Tekgül'ün heimlich uygulamasından sonra Elçin'in kendine gelmesi ve salondakilerin rahatladığı o anlar da kameraya yansıdı.

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