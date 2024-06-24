Zerin'in şüpheli ölümüne beraate Bakanlık itiraz etti
Zerin'in şüpheli ölümüne beraate Bakanlık itiraz etti
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim olmayacak
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim olmayacak
Veda yemeğinde başsavcı, avukatın hayatını kurtardı
Veda yemeğinde başsavcı, avukatın hayatını kurtardı
Memur ve emeklinin maaş zammı haftaya belli olacak
Memur ve emeklinin maaş zammı haftaya belli olacak
Gözler 28 Haziran'da: Türkiye'nin gri listeden çıkması bekleniyor
Gözler 28 Haziran'da: Türkiye'nin gri listeden çıkması bekleniyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkıyor
Hac'da ölenlerin sayısı bin 301'e yükseldi
Hac'da ölenlerin sayısı bin 301'e yükseldi
Tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
'Mesleki çalışmaların temel konusu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
'Mesleki çalışmaların temel konusu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
Öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programı başlıyor
Öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programı başlıyor
Yüksek vergiler Türkiye araç parkını hurdaya döndürdü
Yüksek vergiler Türkiye araç parkını hurdaya döndürdü
CHP'nin ekonomi kurmayları Şimşek'le görüşecek
CHP'nin ekonomi kurmayları Şimşek'le görüşecek
2 Kurum toplamda 306 personel almak için ilana çıktı
2 Kurum toplamda 306 personel almak için ilana çıktı
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi!
Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi!
Meclis'te yoğun mesai başlıyor... İşte gündemdeki konular
Meclis'te yoğun mesai başlıyor... İşte gündemdeki konular
AK Parti'de her alanda reform! Vatandaşın talebi listede
AK Parti'de her alanda reform! Vatandaşın talebi listede
Kayıt dışı böyle bitecek
Kayıt dışı böyle bitecek
Antibiyotik ve ağrı kesici aldı. Diş ağrısı canından etti
Antibiyotik ve ağrı kesici aldı. Diş ağrısı canından etti
Erdoğan 'vergi' taslağını veto etti: İşte taslaktan çıkarılan maddeler
Erdoğan 'vergi' taslağını veto etti: İşte taslaktan çıkarılan maddeler
Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü
Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü
Piyasalarda gözler faiz kararına çevrildi
Piyasalarda gözler faiz kararına çevrildi
30 bin kişilik ilçe, yarım milyon kişiyi ağırladı: 450 ton çöp toplandı
30 bin kişilik ilçe, yarım milyon kişiyi ağırladı: 450 ton çöp toplandı
Batman'da anız yakan 12 kişiye 263 bin 185 lira ceza verildi
Batman'da anız yakan 12 kişiye 263 bin 185 lira ceza verildi
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret çağrısı
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret çağrısı
Murat öğretmen, son kez saçlarını kanser hastaları için bağışladı
Murat öğretmen, son kez saçlarını kanser hastaları için bağışladı
AK Parti'de 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
AK Parti'de 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
Ankara'da önemli görüşme: CHP heyeti, Bakan Şimşek'le görüşecek
Ankara'da önemli görüşme: CHP heyeti, Bakan Şimşek'le görüşecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, tüm vergi dairelerine talimat göndererek, vergi cezalarında hiçbir şekilde uzlaşmaya gidilmeden ve indirim yapılmadan söz konusu cezaların tahsil edilmesi istendi.

Haber Giriş : 24 Haziran 2024 16:32, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 16:37
Yazdır
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim olmayacak

Ekonomim.com'un haberine göre; kamuoyunda bazı şirketlerin vergi borçlarının silinmesine yönelik eleştirilerin artması üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 81 ildeki tüm vergi dairelerinin uzlaşma komisyonlarına çok kritik bir talimat gönderdi.

ekonomim.com'un ulaştığı söz konusu talimatta, usulsüzlük, özel usulsüzlük vergi ve vergi ziyaı cezası gibi devlete ödenmesi gereken tüm cezaların hiçbir şekilde uzlaşmaya gidilmeden ve indirim teklifi yapılmadan tahsil edilmesi istendi.

Karar bugünden itibaren yapılan tüm uzlaşma başvurularında uygulanacak.

"Mükellefe ceza dışı teklif yapılmayacak"

GİB'den tüm birimlere gönderilen mesajda şöyle denildi:

"24/06/2024 Pazartesi'nden itibaren Tüm Birimlerinizde yapılacak uzlaşmalarda, uzlaşmaya konu vergi tutarları ile tüm ceza tutarlarında herhangi bir indirim yapılmaksızın , aynı tutarlar mükellef yada mükellef temsilcisine teklif edilecektir.

Talimatlara uyulup, tutanak imzalatılacak!

Özetle; uzlaşma konusu vergi ve ceza tutarları olduğu gibi mükellef yada mükellef temsilcisine teklif edilecek, tutarlarda herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Bu haliyle uzlaşma vaki olabilir ya da uzlaşma vaki olmadığı tutanağı imzalanacaktır.

Bu durum uzlaşma yapacak tüm birimlere bildirilmesi ve hassasiyetle eksiksiz riayet edilmesi gerekmektedir."

Öte yandan vergi cezalarını indirim olmadan kabul edenler, kendilerine sunulacak yapılandırmalardan geçmişte olduğu gibi faydalanabilecekler.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber