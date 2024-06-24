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Kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Boyacı'ya tahliye

Şanlıurfa'daki bir barınakta kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği alıp Ankara'ya taşıyan ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı tahliye edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 16:44, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 16:45
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Kuduz köpekleri Ankara'ya getiren Boyacı'ya tahliye

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, soruşturma dosyasına göre, kullandığı sosyal medya hasabında, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 13 yavru 14 tane yetişkin 27 köpek sahiplendiğini duyurdu.

Boyacı'nın paylaşımı üzerine bölgede kuduz tehlikesi olması nedeniyle Ankara Valiliği yasal işlem başlatıldığını açıklarken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Boyacı ve aracı kullanan M.S.D. hakkında soruşturma başlattı.

Boyacı, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şoför M.S.D. ve Boyacı Ankara Adliyesi'ne götürülürken, sahiplenilen 2 köpeğin ise yolda öldüğü belirlendi.

Savcılık ifadelerinin ardından 2 şüpheli "Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Boyacı, sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadesinde Siverek'e dernek olarak basın açıklaması yapmaya gittiklerini belirterek, "Belediye yetkilerine hayvanları sahiplenip sahiplenemeyeceğimizi sorduk. Yetkililer bize sahiplenebileceğimizi söylediler. İmza karşılığında 29 hayvanı sahiplendik. İçlerinden iki köpek hastaydı. Amacım köpeklere bakmaktı." dedi.

Hakimlik, Boyacı'nın Ankara'ya getirdiği köpek sayısının fazla olması ve yolda 2 köpeğin ölmesi nedeniyle eyleminin kuvvetli suç şüphesi içerdiği gerekçesiyle "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

M.S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Boyacı'nın tutuklanması üzerine bazı dernek üyeleri, soruşturmayı takip eden bazı gazetecilere saldırdı. Öte yandan yavru ve yetişkin köpekler, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edilerek müşahede altına alındı.

Ankara Valiliği İl Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirilen köpeklerin salındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Şanlıurfa'daki bir barınakta kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği alıp Ankara'ya taşıyan ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı tahliye edildi.

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