Damatlarını öldüren kayınpeder ve kayınbirader tutuklandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kayınpederi ve kayınbiraderi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 18:18, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 18:23
İddiaya göre, esnaf Emrah Mengübeti (33), tartıştığı eşini geri getirmek için kayınpederinin Atatürk Mahallesi'ndeki evine gitti.
Mengübeti ile kayınpederi M.Ç. (47) ve kayınbiraderi M.A.Ç. (17) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında M.Ç. ve M.A.Ç, Mengübeti'ye tabancalarla ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Mengübeti, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.