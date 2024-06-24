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Aynı tarlada 4'üncü vaka: Bin 500 ton saman alev alev yandı

MARDİN'de iki kardeşe ait tarlada toplanan bin 500 ton saman yandı. 7 Haziran'da 50 dönüm buğdayın yandığını aynı tarlada 14 Mayıs'ta önce gece bekçisinin dövülerek, traktör ve çeşitli malzemeleri ateşe verilmiş, geçen yıl da çıkan yangında 50 dönüm alan zarar görmüş, 3'ü yanan 4 mercek düzeneği bulunmuştu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Haziran 2024 19:22, Son Güncelleme : 24 Haziran 2024 19:22
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Aynı tarlada 4'üncü vaka: Bin 500 ton saman alev alev yandı

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Doyuran Mahallesi Konuk Mezrası'nda, Cavit ve Metin Ateş kardeşlere ait tarlada öğle saatlerinde 4 bin 200 dönüm buğday tarlasından toplanan bin 500 ton saman yandı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu geniş alana yayılan yangını kontrol altına alırken, tarlada bulunan 900 ton saman balyası ile 600 ton serme saman yandı. Yangında bir evde de hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Öte yandan yanmadan önce 900 ton saman balyasının Ateş kardeşler tarafından Şeyhmus Karataş'a, 600 ton öğütülmüş samanın da Mehmet Koçhan'a satıldığı öğrenildi. Zarar gören evin ise Mehmet Emin Tarhan'a ait olduğu belirtildi.

Aynı tarlada 7 Haziran'da gece geç saatlerde çıkan yangında 50 dönüm buğday ekili alan yanmıştı. 14 Mayıs'ta da önce de gece bekçisinin dövüldüğü, traktör ve çeşitli malzemelerin ateşe verildiği aynı tarlada, geçen yıl da 50 dönüm alanın zarar gördüğü başka bir yangının ardından 3'ü yanan 4 mercek düzeneği bulunmuştu. Olaylara ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor.

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