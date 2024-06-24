Tünelin içinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Ordu-Samsun Karayolu Kadıoğlu Tüneli'nde meydnaa geldi. Edinilen bilgiye göre, Elife Aysa Y. 'nin kullandığı 35 DHM 387 plakalı otomobil, Kadıoğlu Tüneli içine geldiğinde önüne aniden çıkan Eymen Keskin"e (6) çarptı. Kazada Eymen Keskin ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.