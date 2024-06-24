Otoyolda tırdan düşen piknik tüpü kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu Üçköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan Cemal S. idaresindeki 34 SB 2201 plakalı Opel marka cip Üçköprü mevkisine geldiği esnada bir tırdan düştüğü tahmin edilen piknik tüpü yola fırladı. Tüpe çarpmamamak için sürücüsünün manevra yaptığı cip, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada cipte bulunan sürücü Cemal S. ile Ayten S., Esra Duygu D. ve Sevinay S. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yarılalardan Sevinay S. yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.