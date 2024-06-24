Lise öğrencisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaza, Pınarhisar ilçesi Yenice köyünde meydana geldi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Semih Bertan, motosikletle ilerlerken yol kenarındaki banka çarptı. Kazada yola savrulan Bertan başından yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen lise öğrencisi, buradan Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Semih Bertan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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