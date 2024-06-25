25 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Aile Platformu STK başkanlarını ve Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jan Lipaysk'yi kabul edecek, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(TBMM/12.00/15.00/Ankara/18.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/15.00)

2- CHP, MHP ve DEM Parti'nin Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/13.30/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MODSİMMER TRUBA Veri Merkezi Açılışı ve ARF Süper Bilgisayarı Tanıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara14.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Tunus Yatırım ve İş Forumu ile yuvarlak masa toplantılarına katılacak, ikili görüşmeler yapacak.

(Tunus)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.45)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) Almanya'da devam edilecek. D Grubu'nda Hollanda-Avusturya ve Fransa-Polonya, C Grubu'nda İngiltere-Slovenya ve Danimarka-Sırbistan maçları yapılacak.

(Berlin/Dortmund/19.00/Köln/Münih/22.00)

2- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile yapacağı üçüncü maçın hazırlıklarını kamp tesislerinde tamamlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, Hamburg'da karşılaşmanın yapılacağı Volkspark Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Barsinghausen/12.15/Hamburg/19.00)

3- Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde taraftarlara açık antrenmanla sürdürecek.

(Düzce/09.30)