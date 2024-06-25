25 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

THY dokuzuncu kez 'Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi'
THY dokuzuncu kez 'Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi'
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL!
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye Brics'e üye olacak mı?
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye Brics'e üye olacak mı?
Kayseri'de diri fay hattı bulundu
Kayseri'de diri fay hattı bulundu
MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti güncellenecek
MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti güncellenecek
Ömer Çelik'ten sosyal medyadaki 'vergi' iddialarına açıklama
Ömer Çelik'ten sosyal medyadaki 'vergi' iddialarına açıklama
Zerin'in şüpheli ölümüne beraate Bakanlık itiraz etti
Zerin'in şüpheli ölümüne beraate Bakanlık itiraz etti
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim olmayacak
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim olmayacak
Veda yemeğinde başsavcı, avukatın hayatını kurtardı
Veda yemeğinde başsavcı, avukatın hayatını kurtardı
Memur ve emeklinin maaş zammı haftaya belli olacak
Memur ve emeklinin maaş zammı haftaya belli olacak
Gözler 28 Haziran'da: Türkiye'nin gri listeden çıkması bekleniyor
Gözler 28 Haziran'da: Türkiye'nin gri listeden çıkması bekleniyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkıyor
Hac'da ölenlerin sayısı bin 301'e yükseldi
Hac'da ölenlerin sayısı bin 301'e yükseldi
Tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
'Mesleki çalışmaların temel konusu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
'Mesleki çalışmaların temel konusu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
Öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programı başlıyor
Öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programı başlıyor
Yüksek vergiler Türkiye araç parkını hurdaya döndürdü
Yüksek vergiler Türkiye araç parkını hurdaya döndürdü
2 Kurum toplamda 306 personel almak için ilana çıktı
2 Kurum toplamda 306 personel almak için ilana çıktı
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Benzin ve motorine zam bekleniyor
Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi!
Kısa çalışma ödeneği yönetmeliği yenilendi!
Meclis'te yoğun mesai başlıyor... İşte gündemdeki konular
Meclis'te yoğun mesai başlıyor... İşte gündemdeki konular
AK Parti'de her alanda reform! Vatandaşın talebi listede
AK Parti'de her alanda reform! Vatandaşın talebi listede
Kayıt dışı böyle bitecek
Kayıt dışı böyle bitecek
Antibiyotik ve ağrı kesici aldı. Diş ağrısı canından etti
Antibiyotik ve ağrı kesici aldı. Diş ağrısı canından etti
Erdoğan 'vergi' taslağını veto etti: İşte taslaktan çıkarılan maddeler
Erdoğan 'vergi' taslağını veto etti: İşte taslaktan çıkarılan maddeler
Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü
Bayram tatilinin 8 günlük kaza bilançosu: 68 ölü
Piyasalarda gözler faiz kararına çevrildi
Piyasalarda gözler faiz kararına çevrildi
30 bin kişilik ilçe, yarım milyon kişiyi ağırladı: 450 ton çöp toplandı
30 bin kişilik ilçe, yarım milyon kişiyi ağırladı: 450 ton çöp toplandı
Batman'da anız yakan 12 kişiye 263 bin 185 lira ceza verildi
Batman'da anız yakan 12 kişiye 263 bin 185 lira ceza verildi
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi
Diyarbakır-Mardin sınırındaki yangında can kaybı 15'e yükseldi
Ana sayfaHaberler Siyasi

25 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları

25 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 00:02, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 00:04
Yazdır
25 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Aile Platformu STK başkanlarını ve Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jan Lipaysk'yi kabul edecek, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(TBMM/12.00/15.00/Ankara/18.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/15.00)

2- CHP, MHP ve DEM Parti'nin Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/13.30/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MODSİMMER TRUBA Veri Merkezi Açılışı ve ARF Süper Bilgisayarı Tanıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara14.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Tunus Yatırım ve İş Forumu ile yuvarlak masa toplantılarına katılacak, ikili görüşmeler yapacak.

(Tunus)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.45)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) Almanya'da devam edilecek. D Grubu'nda Hollanda-Avusturya ve Fransa-Polonya, C Grubu'nda İngiltere-Slovenya ve Danimarka-Sırbistan maçları yapılacak.

(Berlin/Dortmund/19.00/Köln/Münih/22.00)

2- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile yapacağı üçüncü maçın hazırlıklarını kamp tesislerinde tamamlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, Hamburg'da karşılaşmanın yapılacağı Volkspark Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Barsinghausen/12.15/Hamburg/19.00)

3- Fenerbahçe Futbol A Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde taraftarlara açık antrenmanla sürdürecek.

(Düzce/09.30)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber