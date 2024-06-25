Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 02:25, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 03:27
Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.36'da merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin yaklaşık 10,24 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Depremin ardından büyüklüğü 1,8 ile 3,1 arasında 4 artçı sarsıntı oldu.