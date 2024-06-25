AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti

İL BAŞKANLARI MASAYA YATIRILDI

31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan 'değişim' talebi ve iç muhasebe gündemiyle yapılan toplantıda 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi konusu masaya yatırıldı.

ERDOĞAN "KIRMADAN DÖKMEDEN" DEĞİŞİM MESAJI VERMİŞTİ

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" sözleriyle değişim mesajı vermişti. Cumhurbaşkanı değişimin 'kırmadan, dökmeden' olacağının altını çizmişti.

7 İL BAŞKANI DEĞİŞTİ

Zirvenin ardından AK Parti'de il başkanları için değişiklik kararı alındı. 7 ilde il başkanları değişti.

O iller şu şekilde:

Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan , Afyonkarahisar

ATANAN YENİ İSİMLER

Zonguldak Mustafa Çağlayan, Kastamonu Ahmet Sevgilioğlu, Osmaniye Mehmet Sadibinboğa, Adıyaman Faruk Bülent Kaplan, Gaziantep Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Erzincan Alpay Kabayı ve Afyonkarahisar, Turgay Şahin olarak yeni görevlerine atanmış oldu.