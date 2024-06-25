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Başıboş köpeklerin vahşet tablosu! Sokağa bırakmak katliama davetiye

Gündemden düşmeyen başıboş sokak köpekleri, 2007'den bu yana 124 kişinin canına mal oldu. Bu ölümlerin 74'ü yalnızca son 2 yılda gerçekleşti. Ölümlerin en büyük gerekçesi ise "köpeklerin neden olduğu trafik kazaları" olarak dikkat çekiyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 07:49, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 07:45
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Başıboş köpeklerin vahşet tablosu! Sokağa bırakmak katliama davetiye

Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre Başıboş sokak köpekleri için yasa teklifinin kısa süre içerisinde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Merakla beklenen taslak metin öncesi çarpıcı veriler ortaya çıktı.

Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği, 2007 yılından bu yana başıboş sokak köpeklerinin saldırıları sonucu yaşamını yitiren tüm vatandaşların isimlerini, yaşlarını, şehirlerini ve ölüm gerekçelerini tek tek çıkararak gözler önüne serdi.

SON 2 YILDA ÖLÜMLER ARTTI

Yapılan detaylı araştırma kapsamında, özellikle son 2 yılda köpek saldırıları sonucu yaşamını yitiren kişilerin sayısında hızlı bir artış görüldü.

2022 yılında 31, 2023 yılında 31, 2024 yılında ise 12 kişi bu saldırılar sonucu hayattan koptu. 2022 yılı sonrası hayatını kaybeden 74 kişinin 25'ini 18 yaş altı çocuklar kapsadı.

35 kişinin ise 30 yaş altında olduğu belirlendi. Yaşamını yitirenlerin 46'sını erkekler, 28'ini ise kadınlar oluşturdu.

MADDE MADDE ÖLÜM SEBEPLERİ

Son 2 yılda başıboş köpeklerin sebep olduğu ölümlerin gerekçeleri de ayrı ayrı sıralandı. Verilere göre bu ölümlerin 49 tanesi, "köpeklerin neden olduğu trafik kazaları" dolayısıyla meydana geldi.

7 kişi köpeklerin saldırısı esnasında can verdi. 14 kişi köpeklerin kovalaması sırasında yaşamını yitirdi. 2 vatandaş kist hidatik, bir diğer 2 vatandaş ise kuduz sebepli hayatını kaybetti.

"SOKAKLARDAKİ BAŞIBOŞLUK SON BULSUN"

Yaklaşık 2 yıl önce bir köpek saldırısı sonucu küçük kızını kaybettikten sonra Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'ni kuran Murat Pınar, köpeklerin içgüdüyle hareket eden, bilinçsiz ve insan korumasına muhtaç hayvanlar olduğuna dikkat çekti.

Asıl taleplerinin sokaklardaki bu başıboşluğun son bulması olduğunu vurgulayan Pınar, "Beklentimiz köpeklerin kontrol altına alınmasıdır.

Asıl köpekleri sokakta başıboş bırakmak katliama ortam hazırlamaktır. Biz, devletimizin sokaklardaki bu başıboşluğa son vermesini istiyoruz" dedi.

"ÖLÜMCÜL BİR SORUN HALİNE GELDİ"

Son yıllarda aynı gerekçeli ölümlerin artması sebebiyle derneklerine yönelik üyelik başvurularının 4-5 kat arttığını dile getiren Pınar, "Sokaklardaki popülasyonun kontrolsüz bırakılması, kontrolsüz çoğalma, ölümcül bir sorun haline gelmiştir.

En kısa zamanda 5199 sayılı kanunda yapılacak değişiklikle üretim, satış uzun bir süre için tamamen yasaklanmalı, sahipli köpeklerin terki için çok ağır cezalar getirilmeli, sokaklardan toplanan başıboş köpekler devlet kontrolünde kısırlaştırılmalı, sahiplendirilmeli, kalanlar da asla sokaklara geri bırakılmamalıdır" önerilerini dile getirdi.

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