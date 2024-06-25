Gazze'de 21 bine yakın çocuk kayıp
Gazze'de 21 bine yakın çocuk kayıp
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL!
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL!
Sponsorlu İçerik
İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın istifa kararı aldı
İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın istifa kararı aldı
YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
1 Temmuz'dan sonra kira zamları nasıl belirlenecek?
1 Temmuz'dan sonra kira zamları nasıl belirlenecek?
Temmuzda köprülerin geçiş ücretleri zamlanacak
Temmuzda köprülerin geçiş ücretleri zamlanacak
Benzin ve motorine zam geldi: İşte güncel fiyatlar
Benzin ve motorine zam geldi: İşte güncel fiyatlar
FETÖ'nün tepe isminden 15 Temmuz itirafı
FETÖ'nün tepe isminden 15 Temmuz itirafı
Asgari ücret için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
Asgari ücret için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
Nüfus artışı için yeni önlemler yolda: Doğurganlık alarm veriyor
Nüfus artışı için yeni önlemler yolda: Doğurganlık alarm veriyor
Başıboş köpeklerin vahşet tablosu! Sokağa bırakmak katliama davetiye
Başıboş köpeklerin vahşet tablosu! Sokağa bırakmak katliama davetiye
Hakan Fidan'dan korkutan açıklama: 3. Dünya savaşı riski var
Hakan Fidan'dan korkutan açıklama: 3. Dünya savaşı riski var
AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti
AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti
THY dokuzuncu kez 'Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi'
THY dokuzuncu kez 'Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi'
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye Brics'e üye olacak mı?
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye Brics'e üye olacak mı?
Kayseri'de diri fay hattı bulundu
Kayseri'de diri fay hattı bulundu
MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti güncellenecek
MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti güncellenecek
Ömer Çelik'ten sosyal medyadaki 'vergi' iddialarına açıklama
Ömer Çelik'ten sosyal medyadaki 'vergi' iddialarına açıklama
Zerin'in şüpheli ölümüne beraate Bakanlık itiraz etti
Zerin'in şüpheli ölümüne beraate Bakanlık itiraz etti
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim olmayacak
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim olmayacak
Veda yemeğinde başsavcı, avukatın hayatını kurtardı
Veda yemeğinde başsavcı, avukatın hayatını kurtardı
Memur ve emeklinin maaş zammı haftaya belli olacak
Memur ve emeklinin maaş zammı haftaya belli olacak
Gözler 28 Haziran'da: Türkiye'nin gri listeden çıkması bekleniyor
Gözler 28 Haziran'da: Türkiye'nin gri listeden çıkması bekleniyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkıyor
Hac'da ölenlerin sayısı bin 301'e yükseldi
Hac'da ölenlerin sayısı bin 301'e yükseldi
Tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
'Mesleki çalışmaların temel konusu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
'Mesleki çalışmaların temel konusu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
Öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programı başlıyor
Öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programı başlıyor
Yüksek vergiler Türkiye araç parkını hurdaya döndürdü
Yüksek vergiler Türkiye araç parkını hurdaya döndürdü
2 Kurum toplamda 306 personel almak için ilana çıktı
2 Kurum toplamda 306 personel almak için ilana çıktı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Benzin ve motorine zam geldi: İşte güncel fiyatlar

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 25 Haziran 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 09:10, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 09:11
Yazdır
Benzin ve motorine zam geldi: İşte güncel fiyatlar

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Gece yarısından itibaren benzin grubunda 2 TL, motorin grubunda 1,68 TL fiyat artışı meydana geldi.

Artış pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.34 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 42.26 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber