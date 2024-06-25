'4 kere hacca gittim, aha dayıya sor' diyen genç sözünü yerine getirdi

Sosyal medyada verdiği sözü tutarak hacca gitmesi, genç adamın karakterini ve sözünden dönmediğini gösterdi. Bu tarz olumlu ve motivasyon verici içeriklerin daha fazla paylaşılması gerektiği vurgulandı. Adanalı genç, gerçekleştirdiği hac ibadetiyle hem kendi manevi hedefini yerine getirmiş hem de takipçilerine de olumlu bir mesaj vermiş oldu.

Adanalı genç, hac yolculuğuyla ilgili yaptığı açıklamada, sosyal medyadaki sözlerinin arkasında durduğunu belirtti ve gerçekten hac farizasını yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Sosyal medyada ve gerçek hayatta olumlu ve yapıcı paylaşımlarla gönülleri fetheden genç, takipçilerine teşekkür etmeyi de unutmadı.