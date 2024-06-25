Dolar 32,94 TL'ye yükseldi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 32,8940 32,8950 32,9450 32,9460 Avro 35,3560 35,3570 35,2230 35,2240 Sterlin 41,7630 41,7740 41,7520 41,7600 İsviçre frangı 36,8660 36,8740 36,8110 36,8150 ANKARA ABD doları 32,8640 32,9440 32,9150 32,9950 Avro 35,3160 35,3960 35,1830 35,2630 Sterlin 41,7030 41,9130 41,6920 41,9020