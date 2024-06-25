Dolar 32,94 TL'ye yükseldi
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 32,94 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 17:46, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 17:54
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|32,8940
|32,8950
|32,9450
|32,9460
|Avro
|35,3560
|35,3570
|35,2230
|35,2240
|Sterlin
|41,7630
|41,7740
|41,7520
|41,7600
|İsviçre frangı
|36,8660
|36,8740
|36,8110
|36,8150
|ANKARA
|ABD doları
|32,8640
|32,9440
|32,9150
|32,9950
|Avro
|35,3160
|35,3960
|35,1830
|35,2630
|Sterlin
|41,7030
|41,9130
|41,6920
|41,9020