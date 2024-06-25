Brent petrolün varil fiyatı 85,16 dolar

Gazze'de 21 bine yakın çocuk kayıp
Gazze'de 21 bine yakın çocuk kayıp
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL!
3 Ay Ertelemeli 100.000 TL!
Sponsorlu İçerik
İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın istifa kararı aldı
İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın istifa kararı aldı
YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
1 Temmuz'dan sonra kira zamları nasıl belirlenecek?
1 Temmuz'dan sonra kira zamları nasıl belirlenecek?
Temmuzda köprülerin geçiş ücretleri zamlanacak
Temmuzda köprülerin geçiş ücretleri zamlanacak
Benzin ve motorine zam geldi: İşte güncel fiyatlar
Benzin ve motorine zam geldi: İşte güncel fiyatlar
FETÖ'nün tepe isminden 15 Temmuz itirafı
FETÖ'nün tepe isminden 15 Temmuz itirafı
Asgari ücret için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
Asgari ücret için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
Nüfus artışı için yeni önlemler yolda: Doğurganlık alarm veriyor
Nüfus artışı için yeni önlemler yolda: Doğurganlık alarm veriyor
Başıboş köpeklerin vahşet tablosu! Sokağa bırakmak katliama davetiye
Başıboş köpeklerin vahşet tablosu! Sokağa bırakmak katliama davetiye
Hakan Fidan'dan korkutan açıklama: 3. Dünya savaşı riski var
Hakan Fidan'dan korkutan açıklama: 3. Dünya savaşı riski var
AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti
AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti
THY dokuzuncu kez 'Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi'
THY dokuzuncu kez 'Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi'
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye Brics'e üye olacak mı?
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye Brics'e üye olacak mı?
Kayseri'de diri fay hattı bulundu
Kayseri'de diri fay hattı bulundu
MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti güncellenecek
MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti güncellenecek
Ömer Çelik'ten sosyal medyadaki 'vergi' iddialarına açıklama
Ömer Çelik'ten sosyal medyadaki 'vergi' iddialarına açıklama
Zerin'in şüpheli ölümüne beraate Bakanlık itiraz etti
Zerin'in şüpheli ölümüne beraate Bakanlık itiraz etti
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim olmayacak
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim olmayacak
Veda yemeğinde başsavcı, avukatın hayatını kurtardı
Veda yemeğinde başsavcı, avukatın hayatını kurtardı
Memur ve emeklinin maaş zammı haftaya belli olacak
Memur ve emeklinin maaş zammı haftaya belli olacak
Gözler 28 Haziran'da: Türkiye'nin gri listeden çıkması bekleniyor
Gözler 28 Haziran'da: Türkiye'nin gri listeden çıkması bekleniyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkıyor
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 865 arsayı satışa çıkıyor
Hac'da ölenlerin sayısı bin 301'e yükseldi
Hac'da ölenlerin sayısı bin 301'e yükseldi
Tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Tırla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
'Mesleki çalışmaların temel konusu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
'Mesleki çalışmaların temel konusu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'
Öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programı başlıyor
Öğretmenlerin, yaz dönemi mesleki çalışma programı başlıyor
Yüksek vergiler Türkiye araç parkını hurdaya döndürdü
Yüksek vergiler Türkiye araç parkını hurdaya döndürdü
2 Kurum toplamda 306 personel almak için ilana çıktı
2 Kurum toplamda 306 personel almak için ilana çıktı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 85,16 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,16 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 09:55, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 09:56
Yazdır
Brent petrolün varil fiyatı 85,16 dolar

Dün 86,16 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,15 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artarak 85,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,65 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de hafta içinde açıklanması beklenen büyüme ve kişisel tüketim verilerinden önce bir miktar yükseldi.

Söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceği ihtimali bu artışı destekledi.

Fed'in eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 74 ve kasımda yüzde 90'da bulunuyor. Olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali ise aralıkta yüzde 90 ile fiyatlanıyor.

Düşük faiz oranları, ABD doları haricindeki para birimlerini kullanan alıcılar için petrolü daha ucuz hale getiriyor ve yatırımcıların petrol talebi iştahını artırarak fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

Bunun yanı sıra, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da durulmayan sular, piyasa oyuncularının arz endişelerini artırarak fiyatların yükselişini destekliyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, aralarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

Bu durum küresel arzı sekteye uğratabileceği endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yükseltiyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,26 ile 85,36 dolar aralığının direnç, 85,11 ile 85,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber