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1 Temmuz'dan sonra kira zamları nasıl belirlenecek?

Konutlardaki yüzde 24'lik kira zammı 1 Temmuz itibariyle kaldırılacak. Ev sahiplerinin 1 Temmuz'dan sonra kiraya ne kadar ve nasıl zam yapabilecekleri merak konusu olurken, uzmanlar daha yüksek zamların uygulanabilmesi için sözleşme süresinin ve içeriğine dikkat çekiyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 10:07, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:14
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1 Temmuz'dan sonra kira zamları nasıl belirlenecek?

Konut kiralarında yüzde 25 artış sınırlaması, 1 Temmuz 2024 itibariyle sona eriyor. İlgili bakanlıkların açıklamaları, bu sınırlamanın üçüncü kez uzatılmayacağını gösteriyor. Bu durum, işyeri kiralarında herhangi bir değişiklik getirmiyor; işyerlerinde TÜFE artış sınırı uygulaması aynen devam edecek. Peki, konut kiracıları bu gelişmeden nasıl etkilenecek?

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Yeniocak, durumu farklı kira sözleşmeleri üzerinden değerlendirdi.

Yeniocak'a göre, kira artışının nasıl uygulanacağı, kira sözleşmelerinde yer alan hükümlere bağlı olarak örnekler üzerinden şu şekilde değişiklik gösterecek:

1 Temmuz'dan sonra kiradan zam talep edilebilir mi?

Kira başlangıcı 1 Mart ise: Yüzde 25 artış sınırlamasının kalkması, ev sahiplerinin 1 Temmuz'dan itibaren hemen ek kira artışı talep edebileceği anlamına gelmiyor. Her kira sözleşmesinde artış, kira yılının sona erdiği tarihte ve yılda bir kez uygulanabilir. Örneğin, kira dönemi 1 Mart'ta yenilenen bir sözleşmede ev sahibi TÜFE oranında artış yapabilmek için 1 Mart 2025'i beklemek zorundadır. Öncesinde bir artış talep etmesi hukuken mümkün değil.

Kira sözleşmesinde TÜFE oranında artış yapılacağı yazılıysa: Kira sözleşmesinde kira bedelinin her yıl TÜFE oranında artırılacağı yönünde bir kural varsa, geçtiğimiz iki yıldır uygulanan yüzde 25 artış sınırlaması nedeniyle uygulanamayan bu hüküm, 1 Temmuz 2024'ten sonra tekrar yürürlüğe girecek. Örneğin, kira dönemi 1 Eylül'de sona eriyorsa, 1 Eylül 2024'ten itibaren on iki aylık ortalama TÜFE oranı uygulanarak yeni kira dönemi için kira bedeli belirlenecek.

Kira sözleşmesinde TEFE/TÜFE ortalaması yazılıysa: Kira sözleşmesinde kira bedelinin her yıl TEFE/TÜFE ortalaması oranında artırılacağı yazıyorsa, 2019 Ocak ayından bu yana yürürlükte olan kanun hükmüne göre bu artış maddesi TÜFE oranını aştığı oranda geçersizdir. Yüzde 25 artış sınırı kalktıktan sonra, yeni kira döneminin başlayacağı tarihten itibaren TÜFE oranında zam yapılması hukuken gerekli ve yeterli olacaktır.

Kirada sabit artış mümkün mü?

Kira sözleşmesinde artış oranı sabit belirlenmişse: Kira sözleşmesinde örneğin kira bedelinin her yıl yüzde 30 oranında artırılacağı yazıyorsa, yüzde 25 sınırı sebebiyle uygulanamayan bu kural, artık uygulanabilir olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken, TÜFE oranı daha yüksek olsa bile sözleşmedeki oranın aşılmaması gerektiğidir. Artış oranının sabit belirlendiği sözleşmelerde, yüzde 25 sınırı kaldırıldıktan sonra dahi TÜFE oranı değil, sözleşmedeki oran uygulanır. Bu durumda mağduriyetin giderilmesi için uyarlama davası açılması gerekebilir.

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