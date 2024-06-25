Bayram tatili hava yolunda rekorlarla geçti

CHP görüşmesi sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama
CHP görüşmesi sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama
Faizsiz 35.000 TL Nakit Fırsatı!
Faizsiz 35.000 TL Nakit Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Yargıtay'dan kurbanlık dolandırıcısına verilen cezaya onama
Yargıtay'dan kurbanlık dolandırıcısına verilen cezaya onama
Hazine Bakanlığından 'çifte maaş' açıklaması
Hazine Bakanlığından 'çifte maaş' açıklaması
Bakan Yerlikaya: Tatilde meydana gelen kazalarda 72 kişi hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya: Tatilde meydana gelen kazalarda 72 kişi hayatını kaybetti
Merkez Bankası açıkladı: Nisan ayı konut fiyatları artış oranı belli oldu
Merkez Bankası açıkladı: Nisan ayı konut fiyatları artış oranı belli oldu
16 Üniversite için Rektör adaylığı başvuru ilanı açıldı
16 Üniversite için Rektör adaylığı başvuru ilanı açıldı
Maaştan kesilen cezaya yargı 'dur' dedi
Maaştan kesilen cezaya yargı 'dur' dedi
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor
Gazze'de 21 bine yakın çocuk kayıp
Gazze'de 21 bine yakın çocuk kayıp
İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın istifa kararı aldı
İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın istifa kararı aldı
YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
1 Temmuz'dan sonra kira zamları nasıl belirlenecek?
1 Temmuz'dan sonra kira zamları nasıl belirlenecek?
Temmuzda köprülerin geçiş ücretleri zamlanacak
Temmuzda köprülerin geçiş ücretleri zamlanacak
Benzin ve motorine zam geldi: İşte güncel fiyatlar
Benzin ve motorine zam geldi: İşte güncel fiyatlar
FETÖ'nün tepe isminden 15 Temmuz itirafı
FETÖ'nün tepe isminden 15 Temmuz itirafı
Asgari ücret için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
Asgari ücret için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
Nüfus artışı için yeni önlemler yolda: Doğurganlık alarm veriyor
Nüfus artışı için yeni önlemler yolda: Doğurganlık alarm veriyor
Başıboş köpeklerin vahşet tablosu! Sokağa bırakmak katliama davetiye
Başıboş köpeklerin vahşet tablosu! Sokağa bırakmak katliama davetiye
Hakan Fidan'dan korkutan açıklama: 3. Dünya savaşı riski var
Hakan Fidan'dan korkutan açıklama: 3. Dünya savaşı riski var
AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti
AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti
THY dokuzuncu kez 'Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi'
THY dokuzuncu kez 'Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi'
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye Brics'e üye olacak mı?
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye Brics'e üye olacak mı?
Kayseri'de diri fay hattı bulundu
Kayseri'de diri fay hattı bulundu
MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti güncellenecek
MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti güncellenecek
Ömer Çelik'ten sosyal medyadaki 'vergi' iddialarına açıklama
Ömer Çelik'ten sosyal medyadaki 'vergi' iddialarına açıklama
Zerin'in şüpheli ölümüne beraate Bakanlık itiraz etti
Zerin'in şüpheli ölümüne beraate Bakanlık itiraz etti
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim olmayacak
Vergi cezalarında uzlaşma ve indirim olmayacak
Veda yemeğinde başsavcı, avukatın hayatını kurtardı
Veda yemeğinde başsavcı, avukatın hayatını kurtardı
Memur ve emeklinin maaş zammı haftaya belli olacak
Memur ve emeklinin maaş zammı haftaya belli olacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bayram tatili hava yolunda rekorlarla geçti

Kurban Bayramı tatilinde havalimanlarında 52 bin 819 uçuşta 7 milyon 916 bin 726 yolcuya hizmet verildi. Turizm bölgesi havalimanlarında ise bayram tatilinde rekor yolcu sayılarına ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 10:53, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:55
Yazdır
Bayram tatili hava yolunda rekorlarla geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde gerçekleşen havayolu kullanım istatistiklerini açıkladı.

Bayram tatilinde Türkiye genelindeki havalimanlarında yoğun bir havayolu trafiği gerçekleştiğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "14-23 Haziran tarihlerinde Türkiye genelindeki havalimanlarında gerçekleştirilen 52 bin 819 uçuşta 7 milyon 916 bin 726 yolcuya hizmet verildi." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı 2 milyon 434 bin yolcuya hizmet verdi

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında 14-23 Haziran tarihlerinde gerçekleşen uçak ve yolcu trafiğine dair de bilgiler veren Bakan Abdulkadir Uraloğlu, turizm bölgelerindeki havalimanlarında bayram tatili süresince 2024 yılının yolcu rekorunun kırıldığını vurguladı.

İstanbul Havalimanı'nda 14-23 Haziran tarihlerinde gerçekleşen 15 bin 541 uçak trafiği ile 2 milyon 434 bin 107 yolcuya hizmet verildiğini kaydeden Uraloğlu, söz konusu havalimanında 23 Haziran Pazar günü 261 bin 916 yolcu sayısı ile 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldığını bildirdi.

Antalya Havalimanı'nda yolcu rekoru kırıldı

Bakan Uraloğlu, bayram tatilinin 9 güne çıkması ile birlikte havalimanlarında yoğunluklar yaşandığını söylerken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esenboğa Havalimanı'nda 2 bin 858 uçak trafiği gerçekleşti ve 408 bin 920 yolcuya hizmet verildi. 14 Haziran Cuma günü 46 bin 69 yolcu sayısıyla 2024 yılının en yüksek rakamına ulaşıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanında ise 2 bin 429 uçak trafiği ile 386 bin 292 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu havalimanımızda 21 Haziran Cuma günü 2024 yılının en yüksek yolcu sayısına ulaşılarak 43 bin 508 yolcuya hizmet verildi. 14-23 Haziran tarihleri arasında Antalya Havalimanımızda da 10 bin 198 uçak trafiği gerçekleşirken 1 milyon 756 bin 615 yolcuya hizmet verildi. Havalimanımızda 22 Haziran Cumartesi Günü 199 bin 751 yolcu sayısına ulaşılarak 2024'ün yolcu rekoru kırıldı."

Milas-Bodrum Havalimanı'nda 1453 uçak trafiği

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise bin 453 uçak trafiği gerçekleştiğini dile getiren Uraloğlu, ilgili tarih aralığında 224 bin 972 yolcuya hizmet verildiğini söyledi. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 20 Haziran tarihinde 26 bin 762 yolcu ile 2024 yılının en yüksek rakamına ulaşıldığının da bilgisini verdi. Uraloğlu, Muğla Dalaman Havalimanı'nda da bayram tatilinde bin 705 uçak trafiği gerçekleştiğini ve 285 bin 43 yolcuya hizmet verildiğini ifade ederken, bu havalimanında da 17 Haziran tarihinde 31 bin 728 yolcu ile 2024 yılının en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber