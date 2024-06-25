16 Üniversite için Rektör adaylığı başvuru ilanı açıldı

Yükseköğretim Kurulunun açıklamasının tamamı şu şekilde:

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13 üncü maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesine rektör ataması yapılacaktır. Başvurular elektronik ortamda 25/06/2024-05/07/2024 tarihleri arasında (mesai saati bitimine kadar) e- Devlet üzerinden https://rektorbasvurulari.yok.gov.tr adresinden alınacaktır. Posta ile veya diğer şekilde yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar;

1-Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Başvuru bilgilerinin sisteme kaydının yapılması için başvuru ekranında 'Başvuru Tamamlandı.' açıklamasının görülmesi ve başvuru formunun bir dökümünün yazıcıdan alınmalıdır.

2-Süreçle ilgili bilgilendirmenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için iletişim bilgileri güncel tutulmalıdır.

3-İletişim için 0312 298 70 95 ve 0312 298 70 82 numaralarını arayabilirsiniz.