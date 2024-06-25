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Bakan Tekin, Eğitim Sendikalarıyla bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim politikaları konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere eğitim sendikalarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 11:49, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:51
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Bakan Tekin, Eğitim Sendikalarıyla bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla tüm eğitim sendikalarının davet edildiği toplantıda bir araya geldi.

Gölbaşı Mogan MTAL Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıya eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren yaklaşık 50 sendika davet edildi.

Toplantının başında tüm eğitim ailesinin geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik eden Bakan Tekin, "Bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktık. Ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadan bir eğitim öğretim yılını daha tamamladık. Bu vesileyle hem size hem de temsil ettiğiniz öğretmen arkadaşlarımıza emeklerinden ve fedakarlıklarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantıya tüm eğitim sendikalarını davet ettiklerini vurgulayan Bakan Tekin, "İstedik ki ben ve arkadaşlarım göreve başlayalı bir geçti. Bu bir yıl içinde yaptıklarımızla ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi alalım. Ayrıca önümüzdeki yılın planlamasını yapacağız, bu kapsamda gördüğünüz eksiklikler, aksaklıklar; varsa önerdiğiniz hususlarla ilgili notlarımızı alalım istedik." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğitim sendikaları tarihinde bir ilk"

3 buçuk saat süren toplantıda tek tek söz alan eğitim sendikası başkanları, eğitim politikalarına ilişkin görüş ve öneri paylaştılar, taleplerini ilettiler.

Toplantıda söz alan sendika başkanları, Bakan Tekin'in bütün eğitim sendikalarını davet ettiğini, sendika başkanlarını bir araya getirerek bir ilke imza attığını ifade ederek görüşlerine başvurduğu için teşekkürlerini ilettiler.

Sendika başkanları, Öğretmenlik Meslek Kanunu, Milli Eğitim Akademisi başta olmak üzere öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi, öğretmenlere şiddete karşı alınan önlemler, sözleşmeli öğretmenlerin aile birliğinin sağlanması ve mülakat sistemi ile ilgili görüş ve önerilerini paylaştılar.

Bakanlığın yaptığı bu toplantıyı çok kıymetli bulduklarını ifade eden sendika yöneticileri Bakan Tekin'e teşekkür ederken birçok sendika yöneticisi de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile müfredatın millileştirildiğini kaydettiler.

Sendika yöneticileri, toplantıda ayrıca öğretmenlere disiplin affının getirilmesi, zorunlu eğitim süresi, eğitim öğretim hazırlık ödeneği, proje okullarına öğretmen ve yönetici ataması, öğretmenlere ikinci il dışı tayin hakkı ve becayiş gibi konularda görüş ve önerilerini sundular.

Sendika yöneticilerine tek tek söz veren, görüş ve önerilerini not eden Bakan Tekin, daha sonra bir değerlendirmede bulunarak, "Eğitimi istişare kültürüyle daha iyi noktalara taşıma politikamızı, hepimizin ortak paydası olan evlatlarımızın geleceği ve ülkemizin yarınları için önemli buluyoruz. Bu kapsamda evlatlarımızın daha iyi bir geleceğe eğitim vasıtasıyla adım atması, üstünde mutabakata varmamız gereken değerli bir husustur. Çocuklarımızın eğitim süreçlerinde sadece öğretmenler, yöneticiler ve veliler değil; sendikalar, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve diğer tüm eğitim paydaşları da önemli bir rol oynar." ifadelerini kullandı.

Sendika başkanlarının dile getirdiği birçok konunun sahadan aldıkları dönütlerle zaten kendi gündemlerinde olduğunu belirten Bakan Tekin, "Dile getirilen bazı konularda hazırlıklarımız tamamlandı, bazı konularda hazırlıklarımız var, bazı konularda ise tek başımıza karar veremeyeceğimiz, başka bakanlıklarla hareket ederek karar alacağımız konular var. Ama hepimiz öğretmen itibarının yükseltilmesiyle ilgili, öğretmenlerin toplumdaki hak ettiği saygınlığının artırılmasıyla ilgili çalışma konusunda hemfikiriz.

Popülizmden uzak mekanizmalar

Bakan Tekin, eğitim alanında görülen sorunların çözümü noktasında tüm paydaşlarla istişare etmeye hazır olduklarını vurgulayarak, "Yeter ki popülizmden uzak, sistemi beraber çözecek mekanizmalar üretelim. Popülizmden kaçmak adına, atılması gereken her ne tür adım varsa atmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının sonunda, toplantıya katılarak davete icabet eden eğitim sendikaları yöneticilerine teşekkür eden Bakan Tekin, bu toplantıları yılda en az bir kez gündemli olarak yapmayı arzu ettiklerini kaydetti.

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