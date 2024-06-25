Bahçeli: Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam edecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

KONUŞMASINI OTURARAK YAPTI

Başlangıç saati 10.45 olarak duyurulan toplantı 15 dakika gecikmeli başladı.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasını her zamanki gibi ayakta değil oturarak yapması dikkat çekti.

Konuşma metnini de prompter yerine kağıttan okuyan Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Milletimizin sesine her zaman kulak verdik yine vereceğiz. Millet ve milliyet onurundan tavizimiz düşünülmeyecektir. Anız yangınlarından zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimiz iletiyorum vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Elbet yaralar sarılacaktır. Yangının çıkış nedenleri tespit edilecek gerekli hukuki tasarruf yapılacaktır. Bu konuda biraz sabırlı olmak lazımdır. Diyarbakır Barosu'nun sipariş açıklamasıyla hangi hedefleri canlı tutmak istediği gözden kaçırılamaz. Kürt kökenli kardeşlerimizi istismar edenler tüm çirkin suretleriyle açıktadır.

3. DÜNYA SAVAŞI AÇIKLAMASI

Dünya baş döndüren gelişmelerin akılları bulandıran hadiselerin çekim alanındadır. İyimserliğimizi destekleyecek çok az gerekçemiz olduğu da malumlarınızdır. 3. Dünya Savaşı ile ilgili alarm zilleri çalanlara her gün yenileri eklenmektedir. Sırbistan Cumhurbaşkanı dünyada 3-4 ay içinde büyük bir çatışmanın yaşanacağını iddia etmiştir. Son zamanlarda yeni bir dünya savaşı riski sürekli olarak teleffuz edilmektedir. Küresel ve bölgesel basınçtaki yükseklik taşmakla birlikte ticari restleşmeler artış kaydetmektedir. Türkiye'miz her türlü senaryoya göre milli güç unsurlarını tetikte ve teyakkuzda tutmak durumundadır.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

İsrail hala Gazze'ye saldırıyor barış arayışlarını sekteye uğratıyor, 263 gündür masum Filistinli kardeşlerimizin kanını döküyor. Caniyahu Gazze'de çatışmaların sona yaklaştığını birliklerin Lübnan sınırına taşınacağını söylüyor.

"IRAK VE SURİYE ÜZERİNDE KUMAR OYNANMAKTADIR"

Doğu Akdeniz ve Ege pek çok tehdide müsaittir. Irak ve Suriye üzerinde kumar oynanmaktadır. Irak'ın Süleymaniye kenti PKK üssüne dönüştürülmek istenmektedir.

"İSTANBUL'U İKİNCİ VATİKAN'A DÖNÜŞTÜRMEYE HİÇ KİSMENİN GÜCÜ YETMEZ"

İstanbul'u ikinci Vatikan'a dönüştürmeye hiç kismenin gücü yetmez. Türkiye Cumhuriyet'nin sınırları içinde Konstantinopolis diye bir şehir yoktur.

"CUMHUR İTTİFAKI TÜRK MİLLETİNİN RUH KÖKÜDÜR VE KARARLILIKLA YOLUNA DEVAM EDECEKTİR"

Kaostan nemalanan mayası bozuk çevrelerinde şu günlerde faal olduklarını görüyoruz. İç huzur ve istikrar ortamını zedelemek amacıyla bir kampanya ilerleyiş kaydetmektedir. Tatlı su kurnazı eski tüfekler yozlaşmış elitler karanlık odaklar dış bağlantılı maşalar partimizin ittifakımızın aleyhine psikolojik harp tehditlerinde bulunan kansızlar operasyon yürütmektedir. Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. Cumhur İttifakı dağılırsa dışarıdan güdümlü işbirlikçiler bayram edeceklerdir. Onların bayramı Türk milletinin ve Türkiye'nin matemidir. Onlara bayram değil layık oldukları zilleti her aşama ve seviyede yaşatacağız.

CHP LİDERİ ÖZEL'E SERT TEPKİ

Kalkmışlar sabah akşam MHP'yi asıp kesiyorlar. CHP başkanı, olmayan siyasi aklının dibindeki tortuları ortaya saçıyor. Bu şahsın iki kişi diyerek saldırdığı benim ülküdaşlarımdır ve partimizin saygın isimleridir. CHP Genel Başkanı bizim iki arkadaşımıza değil yanındaki Türkiye düşmanlarına baksa daha tutarlı bir davranış içinde olacaktır. Bizim tek bir ülküdaşımız bile bunların alayına yetecektir. CHP hastalıklı bir bünyedir. CHP'nin normalleşmesi PKK'nın normal görülmesidir. Ekonomiden şikayet ederler ne bir projeleri ne bir önerileri vardır. Anayasa'ya uyulması çağrısını papağan gibi tekrarlarla yeni anayasa için ne teklifleri ne de hazırlıkları söz konusudur. Havanda su dövmekten başka hiçbir şey yapmazlar. DEM'i hayranlıkla onaylarlar. Cumhur İttifakı'nı kötülemek için yarış halindeler. Kayseri'deki adli vakadan dolayı MHP'yi karalamaya namertçe tevessül ederler. 1 Temmuz'da başlayacak cinayet davası için tek ayak üstünde 40 yalan söylerler. Kimin kimlerle iş tutuştuğunu, hangi iftira düzeneklerinin hazırlandığını çok iyi biliyoruz. davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatamayız. MHP ve Ülkü Ocakları'nı sorgulatamayız. Bizi sindirmeye çalıştıklarını görmediğimiz mi sanılıyor. MHP ile aşık atılamaz.

ÖZEL'İN TÜRKİYE İTTİFAKI DAVETİNE YANIT: TAM BİR AKIL TUTULMASIDIR

Özgür Özel'e verilmiş ev ödevi listesinde MHP ile uğraşma görevine koyulmuştur. Bu zatın her meselede partimizi zan altında bırakma gayreti siyasi ahlakla bağdaşmamaktadır. Bizi Türkiye İttifakı adıyla kurulduğu söylenen çatısı akan üzerine baykuşların konduğu harabeye davet etmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Kurnaza bakar mısınız? Cumhur İttifakı'na karşı başlattığı yarma harekatını takdim etmek suretiyle olmadık metodları devreye sokuyor.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ DAVASI

1 Temmuz'daki davaya sadece avukatlarımız katılacaktır. Bunun dışında kimse bulunmayacaktır. MHP'yi bir cinayet ile suçlayanlara bu can bu bedende olduğu sürece hakkımı helal etmeyeceğim, hepsiyle hem bu dünyada hem mahşerde tek tek hesaplaşacağım. Kimde ne belge varsa mahkemeye versin. Pensilvanya hukukunun değil Türkiye hukukunun geçerli olduğunu göreceğiz. Köklerini kurutmak bizim için an meselesi.

VERGİ DÜZENLEMESİ

Vergi adaleti için başlatılan kapsamlı çalışmayı olumlu buluyor ve destekliyoruz. Doğrudan vergilerin artırılması sosyal adalete can suyu verecektir. Türkiye ekonomisi fırtınadan çıkmıştır enflasyonda düşüş trendi başlamıştır. En kötü günlerin geride kaldığına inanıyoruz.

ARDA GÜLER AÇIKLAMASI

Milli Takımımız yarın akşam kader müsabakası olan Çekya maçında evlatlarımız ter dökecek. Yenseler de yenilseler de hepsinin gözünden öpüyorum. Ay yıldızlı formamızı taşıyan evlatlarımız Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmekte. Arda Güler evladımıza yapılan tartışmaları takip ettim; Arda'nın paylaştığı gibi Türk'e durmak yakışmaz. Futbolda yenmek de vardır yenilmek de."