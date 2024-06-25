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Üst düzey yöneticilerin KİT'lerde yönetim kurulu üyesi olması çift maaş sayılmaz

Kamuda çalışan üst düzey yöneticiler bilgi birikimlerinden yararlanabilmek amacıyla kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurullarına atanabilmektedir. 1990 yılından bu yana devam eden uygulamanın çift maaş olarak adlandırılması doğru bir tanımlama değildir. Zira, KİT yönetim kurulu üyeliğine atanan üst düzey yönetici ayrıca bir sorumluluk üstlenmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 13:23, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 13:45
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Üst düzey yöneticilerin KİT'lerde yönetim kurulu üyesi olması çift maaş sayılmaz

Bugünkü Sözcü Gazetesinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bindiği araç üzerinden eleştirilmek istenirken, Bakanlığın bir çok bürokratının çift maaşlı olduğu ifade edilmiştir.

Bu kapsamda Sözcü Gazetesinde yer alan haberde, üst düzey çalışanların çift maaşlı olmasına örnek olarak şu isimlere yer verilmiştir.

- Selçuk Sevinç: Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi.

- Mustafa Koç: Strateji Geliştirme Başkanı, Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu Üyesi.

- Mert Özarar: Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyesi

- Fatih Altınkayık: Personel Genel Müdürü, Türkşeker Yönetim Kurulu Üyesi.

- Bahar Özgün Yılmaz: Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü, Türk Eximbank Yönetim Kurul Üyesi.

- Serdar Ülker: Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcısı, Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyesi.

- Kerem Dönmez: Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü, Katılım Finans Kefalet A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi.

- Muhammet Faruk Aykut: Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi.

- Ömer Karademir: Kamu Finansmanı Genel Müdürü, Türkiye Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili.

- Nazmi Zarifi Gürkan: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı.

- Faruk Gözübüyük: Gelir İdaresi'nin Başkan Yardımcısı, İller Bankası Denetim Kurulu Üyesi.

- Mehmet Arabacı: Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.

Kısa adı KİT olan Kamu İktisadi Teşebbüslerine, bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak üzere, üst düzey kamu yöneticileri arasından görevlendirme yapılması 1990 yılından bu yana uygulanan bir işlemdir. Bir Genel Müdür bugün kamuda 100 bin lira civarında maaş almaktadır. Yönetim kurulu üyeliği için, 23 bin, lira ücret verilmektedir. Kamu görevlilerinin asli görevlerine ilave olarak başka bir görev yapması kural olarak yasak olup, çok sınırlı hallerde özel kanunlarla ikinci bir görev verilebilmektedir. 2001 yılında yürürlüğe konulan 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince de memurlar ve diğer kamu görevlilerine asli görevleri dışındaki kurul üyeliği görevlerinden sadece biri için ödeme yapılabilmekte, varsa ikinci ve üçüncü görevler için ücret ödenmemektedir.

Yönetim Kurulu üyeliği dolaysıyla mesai harcayan, toplantılara katılan, harcamalara imza atarak sorumluluk altına giren üst düzey kamu yöneticilerine bu ilave görevleri için asgari ücretin biraz üzerinde ödeme yapılmasını çift maaş olarak adlandırmak büyük bir haksızlık, verilen emeğe de saygısızlıktır.

Hazine Bakanlığından 'çifte maaş' açıklaması

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