Metrobüs durağında 75 gün sürecek çalışma başlıyor

Bölgeden geçen yan yollarda da her iki yönde tek şerit daraltma yapılacağı ifade edildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çalışma süresince D-100 Karayolu'nun Edirne ve Ankara yönlerinde tek şerit daraltma yapılacağı bildirildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net