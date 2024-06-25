Beşiktaş, Rafa Silva ile görüşmelere başlandığını açıkladı
Beşiktaş, son olarak Benfica forması giyen Rafa Silva ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 19:16, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 19:16
Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.