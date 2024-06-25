Bisikletini banka kapısına kilitledi, personel mahsur kaldı

Gözler faiz kararına çevrildi: MB'den yeni adım gelir mi?
Gözler faiz kararına çevrildi: MB'den yeni adım gelir mi?
Faizsiz 35.000 TL Nakit Fırsatı!
Faizsiz 35.000 TL Nakit Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Ali Yalçın'dan 4688 sayılı Kanun'da değişiklik talebi
Ali Yalçın'dan 4688 sayılı Kanun'da değişiklik talebi
Bakan Şimşek: Memnun olacaksanız bisiklete binerim
Bakan Şimşek: Memnun olacaksanız bisiklete binerim
EKK: Cari açık önemli ölçüde azaldı, rezervler güçlendi
EKK: Cari açık önemli ölçüde azaldı, rezervler güçlendi
Togg 6'ncı yılında Avrupa'ya açılmaya hazırlanıyor
Togg 6'ncı yılında Avrupa'ya açılmaya hazırlanıyor
Memur maaşları ne kadar olacak? İşte tahmini rakamlar
Memur maaşları ne kadar olacak? İşte tahmini rakamlar
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama
CHP görüşmesi sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama
CHP görüşmesi sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama
Yargıtay'dan kurbanlık dolandırıcısına verilen cezaya onama
Yargıtay'dan kurbanlık dolandırıcısına verilen cezaya onama
Hazine Bakanlığından 'çifte maaş' açıklaması
Hazine Bakanlığından 'çifte maaş' açıklaması
Bakan Yerlikaya: Tatilde meydana gelen kazalarda 72 kişi hayatını kaybetti
Bakan Yerlikaya: Tatilde meydana gelen kazalarda 72 kişi hayatını kaybetti
Merkez Bankası açıkladı: Nisan ayı konut fiyatları artış oranı belli oldu
Merkez Bankası açıkladı: Nisan ayı konut fiyatları artış oranı belli oldu
16 Üniversite için Rektör adaylığı başvuru ilanı açıldı
16 Üniversite için Rektör adaylığı başvuru ilanı açıldı
Maaştan kesilen cezaya yargı 'dur' dedi
Maaştan kesilen cezaya yargı 'dur' dedi
Gazze'de 21 bine yakın çocuk kayıp
Gazze'de 21 bine yakın çocuk kayıp
İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın istifa kararı aldı
İYİ Parti'nin kurucularından Koray Aydın istifa kararı aldı
YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
YÖKDİL/2 başvuru kılavuzu yayımlandı
1 Temmuz'dan sonra kira zamları nasıl belirlenecek?
1 Temmuz'dan sonra kira zamları nasıl belirlenecek?
Temmuzda köprülerin geçiş ücretleri zamlanacak
Temmuzda köprülerin geçiş ücretleri zamlanacak
Benzin ve motorine zam geldi: İşte güncel fiyatlar
Benzin ve motorine zam geldi: İşte güncel fiyatlar
FETÖ'nün tepe isminden 15 Temmuz itirafı
FETÖ'nün tepe isminden 15 Temmuz itirafı
Nüfus artışı için yeni önlemler yolda: Doğurganlık alarm veriyor
Nüfus artışı için yeni önlemler yolda: Doğurganlık alarm veriyor
Başıboş köpeklerin vahşet tablosu! Sokağa bırakmak katliama davetiye
Başıboş köpeklerin vahşet tablosu! Sokağa bırakmak katliama davetiye
Hakan Fidan'dan korkutan açıklama: 3. Dünya savaşı riski var
Hakan Fidan'dan korkutan açıklama: 3. Dünya savaşı riski var
AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti
AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti
THY dokuzuncu kez 'Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi'
THY dokuzuncu kez 'Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi'
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye Brics'e üye olacak mı?
Bakan Fidan yanıtladı: Türkiye Brics'e üye olacak mı?
Kayseri'de diri fay hattı bulundu
Kayseri'de diri fay hattı bulundu
MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti güncellenecek
MSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti güncellenecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bisikletini banka kapısına kilitledi, personel mahsur kaldı

RİZE'de bir kişinin çalınmaması için banka kapısına kilitlediği bisiklet nedeniyle içeride bulunan personel mahsur kaldı. Bisikletin sahibine ulaşılamayan banka personeli, kilidi kırarak kapıyı açabildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Haziran 2024 18:50, Son Güncelleme : 25 Haziran 2024 20:07
Yazdır

Olay dün akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde yer alan özel bir bankada meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, çalınmasından endişe ettiği bisikletini bankanın cam kapı koluna kilitledi. Kimliği belirsiz kişi bisikletini bırakıp, kapalı sandığı bankanın çevresinden uzaklaşırken, içeride çalışan personel dışarı çıkamadı. Mesaisi biten banka personeli, çevredekilerin bisikletin sahibine ulaşılmasını isterken, yaklaşık 1 saat boyunca bankada mahsur kaldı. Bisikletin sahibine ulaşılamayan banka personeli, kilidi kırarak kapıyı açabildi. Bisikletin banka kapısına kilitlendikten sonra yaşananlar da çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüde; bankadaki görevlinin dışarı çıkmak için kapıyı araladığı, ancak başarılı olamadığı yer alırken, o anları kayda alan kişinin de "İlginç olay, ancak bu Rize'de olur. Başka yerde yaşayamam. Bankayı kapalı bilen şahıs, bisikletini sağlama aldığı sandı ama bankadaki çalışanlar içeride mahsur kaldı" dediği duyuldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber