Kesik izi sandılar, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadılar

Olay saat 18.00 sıralarında Büyükbeybağı Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Kağan A. arkadaşları ile parkta futbol oynamaya başladı. Bir süre sonra Kağan A. birden yere yığıldı. Arkadaşları ise baktığında çocuğun tişörtünde kesik izi olduğunu ve sırt bölgesinden kan aktığını gördü. Haber verilmesi üzerine durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Kağan A.'nın sırt bölgesinden yorgun mermi girdiği anlaşıldı. Hastaneye giden aile olay nedeniyle şok yaşarken, yaralanan çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.